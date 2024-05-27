У «Барселоны» 4 подряд победы на финише сезона

Теги Барселона Севилья Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» выиграла 4 матча подряд.

В 38-м туре Ла Лиги каталонцы в гостях обыграли «Севилью» (2:1).

Это четвертая подряд победа «Барселоны» – до этого обыграли «Реал Сосьедад» (2:0), «Альмерию» (2:0) и «Райо Вальекано» (3:0).

Последнее поражение было от «Жироны» в 34-м туре (2:4).

«Барселона» заняла второе место в Ла Лиге, на 10 очков отстав от «Реала».

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9 комментариев
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Хорошо закончили сезон и на позитивной ноте попрощались с Хави !
Теперь надо прям сейчас начинать подготовку к новому сезону и стремиться к максимально лучшим результатам.

Как говорится, «межсезонье надоело» )
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ямал самый молодой футболист, при котором Реал проиграл 1 матч в чемпионате
Попробуй ещё пошутить про юнца. Может и получится)
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