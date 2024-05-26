Алип о титуле «Зенита»: «Это чудо! Футбольный боженька хотел, чтобы мы стали чемпионами»

Нуралы Али назвал чудом и желанием «боженьки» чемпионство «Зенита».

«Зенит» отставал от «Динамо» на 2 очка перед последним туром Мир и взял 6-й титул подряд после победы над «Ростовом» (2:1) и поражения бело-голубых от «Краснодара».

– Ожидали, что будет такая интрига и развязка? Какие эмоции от матча?

– Эмоции переполняют. Конечно, ждал и верил до конца. В первом тайме тяжело было пацанам, видно было, что игра не складывалась, еще пропустили ненужный гол.

Но, слава Богу, получилось забить два. Эмоции не описать. За такие моменты все мы любим футбол. «Краснодар» выиграл. И, конечно, мы выиграли.

– Следили лично за параллельным матчем?

– Сам лично не следил, но, когда мы выиграли, я посмотрел на пацанов, все выбежали на поле. Такие эмоции!

– В вашей карьере не было таких драматичных матчей?

– Думаю, ни у кого пока не было. У всех первый раз такое, когда три команды могли стать чемпионами. Повезло нам.

– Почему «Зенит» все на последний тур отложил, как считаете?

– Не знаю, это чудо! Когда с «Факелом» играли и мне в руку мяч попал, я долго анализировал.

Слава Богу, пацаны все поддержали, сказали: «Ничего страшного, сейчас мы свое покажем и станем чемпионами». И мы стали сейчас чемпионами!

– То есть вы переживали и не спали, наверное?

– Конечно, я последние два дня переживал, жена в мечеть ходила. Стопроцентно готовился!

– Останутся силы на финал Кубка России?

– Да, у нас есть неделя. За два дня пацаны отойдут, попразднуют, и потом обратно на работу.

– Сколько у вас уже чемпионских титулов, если все сложить?

– В Казахстане я один раз чемпионом становился, в России это третье!

– Для вас не стало сюрпризом поражение «Динамо»?

– Я говорю, это чудо! Футбольный боженька хотел, чтобы мы стали чемпионами, – сказал защитник « » и сборной Казахстана Алип.

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