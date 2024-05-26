Алип о титуле «Зенита»: «Это чудо! Футбольный боженька хотел, чтобы мы стали чемпионами»

Теги Зенит премьер-лига Россия Нуралы Алип религия Sports – Казахстан Футбол

Нуралы Али назвал чудом и желанием «боженьки» чемпионство «Зенита».

«Зенит» отставал от «Динамо» на 2 очка перед последним туром Мир РПЛ и взял 6-й титул подряд после победы над «Ростовом» (2:1) и поражения бело-голубых от «Краснодара».

– Ожидали, что будет такая интрига и развязка? Какие эмоции от матча?

– Эмоции переполняют. Конечно, ждал и верил до конца. В первом тайме тяжело было пацанам, видно было, что игра не складывалась, еще пропустили ненужный гол.

Но, слава Богу, получилось забить два. Эмоции не описать. За такие моменты все мы любим футбол. «Краснодар» выиграл. И, конечно, мы выиграли.

– Следили лично за параллельным матчем?

– Сам лично не следил, но, когда мы выиграли, я посмотрел на пацанов, все выбежали на поле. Такие эмоции!

– В вашей карьере не было таких драматичных матчей?

– Думаю, ни у кого пока не было. У всех первый раз такое, когда три команды могли стать чемпионами. Повезло нам.

– Почему «Зенит» все на последний тур отложил, как считаете?

– Не знаю, это чудо! Когда с «Факелом» играли и мне в руку мяч попал, я долго анализировал.

Слава Богу, пацаны все поддержали, сказали: «Ничего страшного, сейчас мы свое покажем и станем чемпионами». И мы стали сейчас чемпионами!

– То есть вы переживали и не спали, наверное?

– Конечно, я последние два дня переживал, жена в мечеть ходила. Стопроцентно готовился!

– Останутся силы на финал Кубка России?

– Да, у нас есть неделя. За два дня пацаны отойдут, попразднуют, и потом обратно на работу.

– Сколько у вас уже чемпионских титулов, если все сложить?

– В Казахстане я один раз чемпионом становился, в России это третье!

– Для вас не стало сюрпризом поражение «Динамо»?

– Я говорю, это чудо! Футбольный боженька хотел, чтобы мы стали чемпионами, – сказал защитник «Зенита» и сборной Казахстана Алип.

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18 комментариев
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Алип тем временем 25 матчей из 30ти в чемпионате провёл.
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Ответ Владимир Бутин
Про Алипа наоборот можно сказать . Во всех матчах косяки .
Нормально он играет
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Ответ nata shima
Алип мерзский игрок. Казахи совершенно другие,не думайте,что такие как он все.
Он мерзок только тем,что играет за команду,которую ты не любишь,и за которую не болеешь.
Всё остальное-твои страдания,не имеющие ничего общего с объективностью.
+3
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+2
Футбольный боженька России - это Газпром
+9
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+1
И здесь сплошь чудеса, да магия ...
Не упорный труд и тренерский гений, заметьте 😉👌
+3
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0
Хорошо, что Динамо не хотели, иначе бы футбольный боженька не помог
+1
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Уважаемый защитник Алип. Футбольный боженька исправил ваши огрехи. Подтягивайте своё футбольное мастерство, подтягивайте! Чтоб боженьке не приходилось вмешиваться.
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Ответ dreamstep
Алип тем временем 25 матчей из 30ти в чемпионате провёл.
И внес серьезный вклад в пресловутую интригу чемпионата ))
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