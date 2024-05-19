Гвардиола с «Ман Сити» выиграл АПЛ 6 раз за 7 последних сезонов

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» выиграл АПЛ 6 раз за 7 последних сезонов.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола лишь дважды за восемь сезонов работы в Англии не становился чемпионом.

В сезоне-2016/17, первом для испанца в АПЛ, титул выиграл «Челси», а в сезоне-2019/20 – «Ливерпуль».

«Манчестер Сити» с Гвардиолой во главе выиграл Премьер-лигу 6 раз за 8 последних сезонов – 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 и 2023/24.

73 комментария
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Лучший тренер в истории!!!!
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Каким монстрам Пеп проигрывал чемпионаты (если память не изменяет):

100 очков Реал
93 очка Челси
99 очков Ливерпуль

Командам надо выдавать сезон века, чтобы иметь небольшой шанс обогнать не самую лучшую версию команды Гвардиолы :)
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Лучший тренер поколения. 100%
+19
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+16
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Анчелотти и так лучший. Уж лучше Гардины точно. Триллиард долларов не трансферы — и всего одна ЛЧ с Сити.
Сити не в тепличном чемпионате выступает, посмотрел бы я сколько на месте Пепа он взял АПЛ))) ах да, его уровень это Эвертон
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Ответ заблокированному пользователю
Ну Челси в 2017 (93 очка) выиграл больше у Тоттенхэма (86), чем у Сити (78)
У Тоттенхэма тоже вышел сезон века, так что они добавляются к списку :)
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По сути Пеп сделал Сити лучшей командой Англии 21 века.
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Жаль Клопп ушел, это было великолепное противостояние
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Ответ Фарид Харисов
Каким монстрам Пеп проигрывал чемпионаты (если память не изменяет): 100 очков Реал 93 очка Челси 99 очков Ливерпуль Командам надо выдавать сезон века, чтобы иметь небольшой шанс обогнать не самую лучшую версию команды Гвардиолы :)
Ну Челси в 2017 (93 очка) выиграл больше у Тоттенхэма (86), чем у Сити (78)
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Никто не сможет в АПЛ так доминировать как Гвардиола
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Гений. Тут лишние слова не нужны
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Ну что сказать ,Гвардиола доминирует.
ФактЪ!
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Надо переименовать Апл в лигу шарлатана
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Абсолютное величие
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Ответ vladimir.kostrichko
На улицу выходишь и хоть кто то знает чей ты фанат?)Не бьют?)
Не думаю что кому нибудь интересно чей я фанат. Да и адекватные люди в мордобоях не разбираются чей клуб круче. Это удел слаборазвитых. Если я увижу человека на улице, который будет рад победе Дортумунда в ЛЧ, я не побегу к нему бить лицо и говорить, что реал больше заслужил этот титул. Так что твоя ирония тут выглядит очень глупо
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Ответ vladimir.kostrichko
Молоцы))))Величие..))))Англия продалась шейху))))Так и надо.Даже в корупционной Италии мансити сослали бы подальше.
Из-за дикарей болеющих за Ливерпуль всю Англию лишил на 5 лет еврокубков, а десятки людей ушли раньше времени в 1985
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Ответ dudufufu
Каталонский Сережа Семак
Его бы в Уфу)
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6 из 7... Ман сити прям как Бавария
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Ответ deligy
Короновирусный сезон забрал клоп. Символично.
Ну сезон он забрал еще до пандемии, там отрыв больше 20 очков уже был вроде, очень печально что с городом не отпраздновали
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Его уровень — это 4:0 на альянц арене прям в рыло Пепу и 3:1 из 0:1 за 5 минут на Бернабеу. А, еще по пенальти. Понравилось?.. Конечно, понравилось! )
А еще я вижу как у тебя подгорает)
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Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Я за отсутвие фэйр плэй)
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А в дождливый вечер пусть попробует с Халлом...))) клоуны где эти сейчас?
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и это раздавая топарей а-ля Стерлинг, Гюндоган, Зинченко конкурентам))
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Ответ natan111
Бочка купила очередное чемпионство.
Сити взял очередной титул чемпиона, такие хейтеры Сити, как ты, тоже что-то взяли, но есть нюанс.
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Лучший тренер в истории, и цифры говорят об этом
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уникальный результат , который не факт , что кто-то повторит в ближайшие 100 лет. Лично я , благодарю Арсенал за сезон и жду титул в следующем сезоне .
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При такой бешеной конкуренции это дорогого стоит
Пеп гений
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Каталонский Сережа Семак
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Пеп не сможет, Сток дождливый день все дела, АПЛ!
По факту лига 1 команды
и 110 нарушений)
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Ответ jordy
Сити взял очередной титул чемпиона, такие хейтеры Сити, как ты, тоже что-то взяли, но есть нюанс.
Володька из Тифлиса совсем плох, а жаль юзер совсем неглупый в остальное время
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Великий тренер !
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