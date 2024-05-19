Гвардиола с «Ман Сити» выиграл АПЛ 6 раз за 7 последних сезонов

«Манчестер Сити» выиграл АПЛ 6 раз за 7 последних сезонов.

Главный тренер «горожан» лишь дважды за восемь сезонов работы в Англии не становился чемпионом.

В сезоне-2016/17, первом для испанца в , титул выиграл « », а в сезоне-2019/20 – « ».

« » с Гвардиолой во главе выиграл Премьер-лигу 6 раз за 8 последних сезонов – 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 и 2023/24.