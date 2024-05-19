Гвардиола с «Ман Сити» выиграл АПЛ 6 раз за 7 последних сезонов
«Манчестер Сити» выиграл АПЛ 6 раз за 7 последних сезонов.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола лишь дважды за восемь сезонов работы в Англии не становился чемпионом.
В сезоне-2016/17, первом для испанца в АПЛ, титул выиграл «Челси», а в сезоне-2019/20 – «Ливерпуль».
«Манчестер Сити» с Гвардиолой во главе выиграл Премьер-лигу 6 раз за 8 последних сезонов – 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 и 2023/24.
100 очков Реал
93 очка Челси
99 очков Ливерпуль
Командам надо выдавать сезон века, чтобы иметь небольшой шанс обогнать не самую лучшую версию команды Гвардиолы :)
ФактЪ!
Пеп гений
По факту лига 1 команды
и 110 нарушений)