Мартино об 1:0 с «Ди Си Юнайтед»: «Отмечу усилия «Интер Майами» в обороне – приходилось закрывать огромные свободные зоны, и мы хорошо справились» 

Теги МЛС Ди Си Юнайтед Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино оценил победу «Интер Майами» над «Ди Си Юнайтед» (1:0) в МЛС.

После 15 матчей клуб из Флориды продолжает лидировать в общей таблице лиги, опережая идущего вторым «Цинциннати» на одно очко, при этом у соперника на игру меньше.

«Отмечу наши усилия в обороне – приходилось закрывать огромные свободные зоны, и мы хорошо справились с этим. Сегодняшние три очка – это, безусловно, успех, они для нас очень ценны в плане того, о чем мы всегда говорим. 

Команде нужно и дальше набирать очки, учитывая предстоящие Кубок Америки и Олимпиаду», – сказал главный тренер «Интер Майами».

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