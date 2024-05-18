Тухель о 2:4 с «Хоффенхаймом»: «Бавария» хорошо начала, потом пошли индивидуальные ошибки. Во 2-м тайме – то же самое. Мы отдали игру, подобное происходит слишком часто»

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия Хоффенхайм Томас Тухель Хайденхайм Футбол

Томас Тухель прокомментировал поражение от «Хоффенхайма» (2:4).

«Мы хорошо начали игру, первые 15 или 20 минут, но потом начались индивидуальные ошибки. Во втором тайме было то же самое: хорошо начали, потом – индивидуальные ошибки.

Мы часто теряли мяч и сами позволили сопернику вернуться в игру. В случае с каждым голом мы очень плохо оборонялись и в итоге отдали игру. Очередное совершенно необязательное поражение.

В гостях у «Штутгарта» мы могли побеждать с большим отрывом, но дважды пропустили и отдали игру. В гостях у «Хайденхайма» мы могли сделать счет 3:0, 4:0, 5:0, но уступили 2:3. Сегодня – то же самое. Подобное происходит попросту слишком часто», – сказал главный тренер «Баварии».

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14 комментариев
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Вот многие ругают Тухлого, а ведь с ним команда реально прогрессирует. В этом сезоне мы набрали на 1 очко больше, но есть нюанс...
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Байер просто космос!!!! 0 поражений это конечно очень сильно ) поздравляю от всей души всех болельщиков этого клуба.
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Молодец, Томас, славно поработал :)
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Ответ kaka10
у Хага учился таким умозаключениям?)
Учимся только у лучших
+4
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+4
Ай, молодца! А я типа эксперт, со стороны смотрю, оцениваю - не нравится что-то! Так это любой зритель скажет, без миллионых зарплат и компенсаций.
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+2
Ответ 7s6vjn2j5s
Да не хотят они играть за него. Куча нелогичных замен, порой странные стратегии на матч, отсутствие плана Б и тд. К Тухелю отношусь с безразличием полным. Просто не подходит он Баварии, да и в целом видимо большим клубам
Ну не может же быть такого, чтобы против тренера были абсолютно все игроки команды(в Баварии по крайней мере такого никогда не было)
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Ответ Гениальный камень
Вот многие ругают Тухлого, а ведь с ним команда реально прогрессирует. В этом сезоне мы набрали на 1 очко больше, но есть нюанс...
Если бы игроки играли как следует, то вообще было бы здорово
+2
-1
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Если бы игроки играли как следует, то вообще было бы здорово
Да не хотят они играть за него. Куча нелогичных замен, порой странные стратегии на матч, отсутствие плана Б и тд.
К Тухелю отношусь с безразличием полным. Просто не подходит он Баварии, да и в целом видимо большим клубам
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Бавария хорошо начала, потом пошли месячные
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Ай яй яй...И кто же за это всё несёт ответственность?
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ну большинство баварфанов и Руммениге желали Тухеля ещё когда Анчи там работал, чего теперь негодовать))
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Я бы не сказал что бавария тухлого прям ужасная. Да если с сравнивать с 2020, то это как сравнивать уровень нынешний сборной России и Франции 2018.

Тут скорее дело в другом, что ниверлузен слишком хорош, а не бавария слишком плохая. Ну байер просто космос, поэтому без шансов.
Да и в ЛЧ дошли до полу финала, что очень не плохой результат. Просто это реал Мадрид, который на данный момент по сильнее Баварии будет.

Да не финал ЛЧ как с Челси и ПСЖ конечно, когда тухлый выходил два раза подряд в финал ЛЧ, но в челом я считаю, что тухлый провел довольно средний сезон. Не считаю что он заслуживает увольнение.
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0
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Ответ Гениальный камень
Вот многие ругают Тухлого, а ведь с ним команда реально прогрессирует. В этом сезоне мы набрали на 1 очко больше, но есть нюанс...
у Хага учился таким умозаключениям?)
+3
-3
0
Ответ Гениальный камень
Вот многие ругают Тухлого, а ведь с ним команда реально прогрессирует. В этом сезоне мы набрали на 1 очко больше, но есть нюанс...
Нюанс в том, что в этом очке теперь вся команда
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