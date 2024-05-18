Тухель о 2:4 с «Хоффенхаймом»: «Бавария» хорошо начала, потом пошли индивидуальные ошибки. Во 2-м тайме – то же самое. Мы отдали игру, подобное происходит слишком часто»

Томас Тухель прокомментировал поражение от «Хоффенхайма» (2:4).

«Мы хорошо начали игру, первые 15 или 20 минут, но потом начались индивидуальные ошибки. Во втором тайме было то же самое: хорошо начали, потом – индивидуальные ошибки.

Мы часто теряли мяч и сами позволили сопернику вернуться в игру. В случае с каждым голом мы очень плохо оборонялись и в итоге отдали игру. Очередное совершенно необязательное поражение.

В гостях у « » мы могли побеждать с большим отрывом, но дважды пропустили и отдали игру. В гостях у « » мы могли сделать счет 3:0, 4:0, 5:0, но уступили 2:3. Сегодня – то же самое. Подобное происходит попросту слишком часто», – сказал главный тренер «Баварии».