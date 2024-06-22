Матчи сборной Румынии на Евро 2024

В Румынии все ждут не дождутся появления на футбольном горизонте новых Хаджи, Попеску и Лэкэтушей. Каждый раз, когда сборная попадает на крупный турнир ее болельщики надеются, что на этот раз выступление будет успешным. Пока на Евро кроме четвертьфинала 2000 года похвастать нечем, в четырех остальных случаях команда останавливалась на стадии группового этапа. Сейчас в сборной тоже нет звезд, но есть футболисты, которые четко следуют указаниям тренера и дисциплине, что и помогло занять первое место в отборе, не проиграв ни одного матча. На Евро 2024 в группе E предстоит сыграть со сборными Украины, Словакии и Бельгии.

Групповой этап. Тур 1

17 июня. 16:00. Румыния — Украина (3:0), Арена Мюнхен, Мюнхен

Групповой этап. Тур 2

22 июня. 22:00. Бельгия — Румыния (2:0), Кельн Штадион, Кельн

Групповой этап. Тур 3

26 июня. 19:00. Словакия — Румыния, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

Бельгийцам справедливо все прочат в этом квартете первое место, а вот за второе будет серьезная борьба, да и третье здесь, скорее всего, получится проходным. Шансы на плей-офф довольно велики. Время начала матчей указано московское.