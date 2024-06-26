Матчи сборной Нидерландов на Евро 2024

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«Оранжевые» постепенно начинают выходить из кризиса. Пропустив Евро 2016, а затем и чемпионат мира в 2018 году, они на Евро 2020 дошли до стадии 1/8 финала, а в Катаре попали в число восьми сильнейших команд мира. На первые роли претендовать будет сложно, что показал квалификационный турнир, где Нидерланды оказались в одной группе с французами и проиграли им оба матча, но четвертьфинал на Евро 2024 должен стать обязательной программой. В сборной вновь подобралось поколение игроков, которые задают тон в ведущих европейских клубах. В группе D встречаться с теми же французами, а также с командами Польши и Австрии.

Групповой этап. Тур 1

  • 16 июня. 16:00. Польша — Нидерланды (1:2), Фолькспаркштадион, Гамбург

Групповой этап. Тур 2

  • 21 июня. 22:00. Нидерланды — Франция (0:0), Лейпциг Штадиум, Лейпциг

Групповой этап. Тур 3

  • 25 июня. 19:00. Нидерланды — Австрия (2:3), Олимпиаштадион, Берлин

1/8 финала

  • 2 июля. 19:00. Румыния — Нидерланды, Арена Мюнхен, Мюнхен.

Матч второго тура в Лейпциге против команды Франции, вполне вероятно, станет для команды Рональда Кумана игрой за первое место, хотя нельзя сбрасывать со счетов другие сборные. Время начала матчей указано московское.

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