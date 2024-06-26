Матчи сборной Нидерландов на Евро 2024
«Оранжевые» постепенно начинают выходить из кризиса. Пропустив Евро 2016, а затем и чемпионат мира в 2018 году, они на Евро 2020 дошли до стадии 1/8 финала, а в Катаре попали в число восьми сильнейших команд мира. На первые роли претендовать будет сложно, что показал квалификационный турнир, где Нидерланды оказались в одной группе с французами и проиграли им оба матча, но четвертьфинал на Евро 2024 должен стать обязательной программой. В сборной вновь подобралось поколение игроков, которые задают тон в ведущих европейских клубах. В группе D встречаться с теми же французами, а также с командами Польши и Австрии.
Групповой этап. Тур 1
- 16 июня. 16:00. Польша — Нидерланды (1:2), Фолькспаркштадион, Гамбург
Групповой этап. Тур 2
- 21 июня. 22:00. Нидерланды — Франция (0:0), Лейпциг Штадиум, Лейпциг
Групповой этап. Тур 3
- 25 июня. 19:00. Нидерланды — Австрия (2:3), Олимпиаштадион, Берлин
1/8 финала
- 2 июля. 19:00. Румыния — Нидерланды, Арена Мюнхен, Мюнхен.
Матч второго тура в Лейпциге против команды Франции, вполне вероятно, станет для команды Рональда Кумана игрой за первое место, хотя нельзя сбрасывать со счетов другие сборные. Время начала матчей указано московское.