Сутормин о 16-м месте «Сочи»: «Надо в первую очередь сделать все, что зависит от нас, а потом уже смотреть на конкурентов» 

Теги премьер-лига Россия Алексей Сутормин Сочи Футбол

Алексей Сутормин оценил шансы «Сочи» на сохранение прописки в Мир РПЛ.

В воскресенье южане проиграли «Динамо» (2:3) и после 27 матчей с 20 очками замыкают таблицу.

– Игра у «Сочи» получилась не такая плохая, как результат. Можно ли найти какие-то положительные моменты, ведь бились до конца?

– Мало было положительного. Понятно, что играть можно хорошо и не очень, но в нашем случае самое главное – это очки, которых сейчас не хватает.

– Вы не так давно в команде. Какой нашли обстановку, и что поменялось с приходом Морено?

– Думаю, команда уже поняла требования нового тренера. По игре у нас больше получается, чем не получается. Но не хватает набранных очков.

– Есть ли надежда попасть хотя бы в стыковые матчи, ведь теоретические шансы еще остаются?

– Пока шансы есть – надо играть. Осталось три матча, и постараемся их выиграть. А там уже будем смотреть, как будут складываться обстоятельства.

– Теперь уже не только от вас будет зависеть сохранение прописки, а от конкурентов тоже. Это не придаст скованности?

– Нет. Мы и так понимали, что находимся в тяжелой ситуации. Надо в первую очередь сделать все, что зависит от нас, а потом уже смотреть на конкурентов, – сказал хавбек «Сочи».

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4 комментария
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да уж не подведите, взяли хороший темп, держите его
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очиститься пердивом нужно, это в первую очередь...
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Вы уже всё, что могли, сделали ) фнл ждёт 🤷🏻‍♂️
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Ответ IlyaGrain
Вы уже всё, что могли, сделали ) фнл ждёт 🤷🏻‍♂️
И на том спасибо!
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