Трансфер Довбика в «Жирону» мог быть проведен с финансовыми нарушениями. Каталонский клуб подозревают в уклонении от уплаты налогов на Украине, однако исключение из Ла Лиги и ЛЧ маловероятно

Выявлены нарушения при трансфере Артема Довбика в «Жирону».

В четверг адвокат Евгений Кузьмин заявил, что при переходе из «Днепра-1» в «Жирону» летом прошлого года был допущен ряд нарушений.

Утверждается, что был реализован мошеннический план по уклонению от уплаты налогов на Украине, как объяснил Кузьмин, цитаты которого приводит Mundo Deportivo. По словам адвоката, агент игрока зарегистрировал юридическое лицо на то же имя, что и его компания в Эстонии, что абсолютно незаконно и может стать поводом для разбирательства со стороны УЕФА.

«Все платежи должны поступать только на счета в украинских банках. Если говорить о спортивном праве, то футболист зарегистрирован как клиент украинской компании, принадлежащей Линдовскому (его агенту – Sports). И только эта организация имеет право принимать платежи за Артема Довбика», – заявил Кузьмин.

Кузьмин также подтвердил, что намерен подать официальную жалобу по этому поводу в .

«Я уверен, что компетентные органы УЕФА, в которые я подготовил жалобу, расследуют эти нарушения и примут справедливое и адекватное решение. Надеюсь, что Федерация футбола Украины обратит внимание на это дело», – отметил Кузьмин.

Несмотря на то, что, по слухам, клуб из Каталонии может понести серьезное наказание, если их уличат в правонарушениях, включая возможный вылет из или отстранение от участия в Лиге чемпионов, в самом клубе к ситуации относятся спокойно, сообщает MD.

«Жирона» считает, что обвинения не заслуживают внимания, и не намерена рассматривать этот вопрос в официальном заявлении. Более того, источник сообщает, что клуб проконсультировался с местным адвокатом, который подтвердил, что нарушения по агентским выплатам не являются основанием для исключения из высшего дивизиона или турниров УЕФА, даже если « » будет признана причастной к каким-либо правонарушениям.