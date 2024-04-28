Хоффенхайм – РБ Лейпциг где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 3 мая
В пятницу, 3 мая, сыграют Хоффенхайм и РБ Лейпциг в 32 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁
- Игра пройдет на стадионе «ПреЗеро-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Хоффенхайм – РБ Лейпциг
- Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Хоффенхайм
- Бохум – Хоффенхайм : 3 – 2
- Хоффенхайм – Боруссия М : 4 – 3
- Майнц – Хоффенхайм : 4 – 1
- Хоффенхайм – Аугсбург : 3 – 1
- Байер – Хоффенхайм : 2 – 1
Последние матчи РБ Лейпциг
- РБ Лейпциг – Боруссия Д : 4 – 1
- Хайденхайм – РБ Лейпциг : 1 – 2
- РБ Лейпциг – Вольфсбург : 3 – 0
- Фрайбург – РБ Лейпциг : 1 – 4
- РБ Лейпциг – Майнц : 0 – 0
Прогноз на матч Хоффенхайм – РБ Лейпциг
💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡