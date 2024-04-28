Хоффенхайм – РБ Лейпциг где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 3 мая

Теги бундеслига Германия Хоффенхайм РБ Лейпциг Футбол

В пятницу, 3 мая, сыграют Хоффенхайм и РБ Лейпциг в 32 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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Во сколько играют Хоффенхайм – РБ Лейпциг

  • Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.

Хоффенхайм: все новости

РБ Лейпциг: все новости

Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости

Последние матчи Хоффенхайм

Последние матчи РБ Лейпциг

Прогноз на матч Хоффенхайм – РБ Лейпциг

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