«Надо уже забыть «Спартак» Старостиных и Симоняна. Сейчас это команда третьего – пятого места, ничем не отличается от других». Колосков о красно-белых

Теги Спартак Никита Симонян премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Николай Старостин Андрей Старостин Футбол

Вячеслав Колосков считает, что значимость нынешнего «Спартака» преувеличена.

«На данный момент «Спартак» – команда третьего – пятого места, не больше. У них нет игроков такого уровня, чтобы претендовать на чемпионство.

Нормально ли, что в таком клубе, как «Спартак», чехарда с тренерами? Мы все время преувеличиваем значимость «Спартака» в наше время. Надо уже забыть «Спартак» Старостиных и Симоняна, сейчас этот клуб ничем не отличается от других команд РПЛ, к сожалению», – сказал почетный президент РФС.

59 комментариев
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Предлагаю лучше забыть Колоскова который ничем не отличается от других приспособленцев.
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Кто нибудь понимает что сейчас исполняет Казарцев?
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Да всё они все говорят верно: Колосков, Зарема, Мостовой. Тысячи их, этих пиявок. Спартак - середняк. Но почему тогда про середняк так много шума? Что за двойные стандарты-то?! Отстаньте вы от обычного середняка, хватит лезть. Но лезут и лезут. Не даёт им покоя середняк с самой большой фанбазой в стране.
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Нужно давно забыть Колоскова
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Ответ Красная стрела
Ну убери Спартак и подумай что останется от нашего футбола, если ещё не маразматик. Тут, я так понимаю, личная обида какая - то
останется ещё 15 клубов рпл 🤷🏻‍♂️
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Ответ Captain Jack Harkness
Да всё они все говорят верно: Колосков, Зарема, Мостовой. Тысячи их, этих пиявок. Спартак - середняк. Но почему тогда про середняк так много шума? Что за двойные стандарты-то?! Отстаньте вы от обычного середняка, хватит лезть. Но лезут и лезут. Не даёт им покоя середняк с самой большой фанбазой в стране.
И не говори. Тут одна дамочка болельщика коней, на полных щах, рассказывала, как Спартак выступает позорно. Но одна победа и ЦСКА позади. Но у нас почему-то сезон провальный, а у них нет. А всё просто. Они КБ явно другой меркой мерили и мерят. В разрезе борьбы за чемпионство. Хоть и не признаются сами себе.
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Ща буит жаришка в комментариях)))
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Ответ Yobo
Предлагаю лучше забыть Колоскова который ничем не отличается от других приспособленцев.
Даже коррупцией занимался как и все. Реально серая масса
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Точно сказано!
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А с чем тут спорить то можно всерьез? Это база.
Спартак сейчас - это чуть выше середняка с непомерными амбициями. Ничем не подкрепленными реально.
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Никогда мы не будем забывать ни Старостиных, ни Симоняна.
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Ответ Сергей Капленков
колоскову стоит забыть о своих родителях
Что это?
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Шаг в адекватном направлении к признанию реальности. Спартак - середняк, просто очень шумный. Ну и не 3-5 места, а 6-8, где-то. Просто за счёт везения могут залезть выше.
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Причем тут вообще Старостины, Симоняны? Только очнулся чтоли?
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Я вот тоже не видел что такое Спартак Старостина и Симоняна, но вот то что я урывками наблюдал в первом тайме это не футбол. Это какая-то районная спартакиада по лёгкой атлетике с мячом. При чём легкоатлеты любители ибо тренируются не часто и быстро выдыхаются. Пруцев по ходу поймал звезду, Соболев вообще непонятно чем занимается на поле. Только провоцирует скандалы и кричит. В том числе и на своих. Чалов играет на расслабоне как будто это товарняк. И вообще его манера стала напоминать манеру Смолова. Убрать под себя, обыграть еще раз, пяточки. Вместо того чтобы идти в отрыв он тормозит атаку. Может его в ЦЗ переквалифицировать? В общем, второй тайм смотреть не буду. Я лучше послушаю джаз.
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Кто нибудь понимает что сейчас исполняет Казарцев?
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Казарцев судит не по правилам, в наглую.
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Надо уже забыть этого Колоскова. Раньше он был начальник футбола, сейчас никто.
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Ответ Алешка Терминатор
И в Мытищах - тоже. Мытищи - небольшая часть России.
Да ты что? А Гатчина как, "патриот"?
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Ну Колосков загнул. Третье место надо заслужить. 4-8 скорее. Обычный средняк.
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Ответ Сергей Ошлапов
Эта команда 3-5 места собирает полные трибуны, и все кому не лень ОБСУЖДАЮТ.
" собирает полные трибуны"
Иди протрезвись уже, средняя домашняя посещаемость матчей Спартака 14840 человек в текущем сезоне, 32% процента от вместимости стадиона, какие там полные "полные трибуны", ты о чем вообще?
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Ответ Aleksandr Dubovik
Кто нибудь понимает что сейчас исполняет Казарцев?
Комментарий удален модератором
Ответ Денис Ширинов
Комментарий удален модератором
Это где мяч сначала попал в бедро? Поучите правила игры в футбол
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Ответ Aleksandr Dubovik
Кто нибудь понимает что сейчас исполняет Казарцев?
Страна большая, игроков не набрать, судей не набрать и т.д.
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Ответ Captain Jack Harkness
Да всё они все говорят верно: Колосков, Зарема, Мостовой. Тысячи их, этих пиявок. Спартак - середняк. Но почему тогда про середняк так много шума? Что за двойные стандарты-то?! Отстаньте вы от обычного середняка, хватит лезть. Но лезут и лезут. Не даёт им покоя середняк с самой большой фанбазой в стране.
Наверное потому что все, кто связан с этим середняком думают что это не так, живут былыми заслугами? И условные бывшие Спартаковцы в каждой бочке затычка, отсюда и инфо фон?
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Ответ Алешка Терминатор
Спартак - самая популярная команда страны. И несмотря на скромные результаты последних 20 лет, уверенно такой остаётся. Такой популярности у других нет даже близко. Так что это не двойные стандарты, а объективное отражение реальности.
"Спартак - самая популярная команда страны"
А Алешка Терминатор - самый заплюсованный комментатор спортса!
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Ответ Сергей Ошлапов
Эта команда 3-5 места собирает полные трибуны, и все кому не лень ОБСУЖДАЮТ.
Правильно. Там где шоу, там аншлаг. Камеди клаб или Уральские пельмени собирают тоже полные залы. Как и твой КБ. Это клуб, над которым люди приходят поржать на стадион. Спартак=Камеди клаб - близнецы! Клоунада там и там...
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Ответ Сироткин Александр
О каких липовых чемпионствах ты говоришь? Если у Зенита, то согласен.
Зенит тут при чём до Колоскова? Учи матчасть. Когда этот клоун был председателем Федерации футбола СССР, а потом президентом РФС. Вот там КБ и получили от него много липовых золотых медалей. Эх ты, молодёжь! 😂
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Ответ Сироткин Александр
О каких липовых чемпионствах ты говоришь? Если у Зенита, то согласен.
"О каких липовых чемпионствах ты говоришь?"
Про бромантан никогда не слышал?
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Ответ Сергей Ошлапов
Казарцев судит не по правилам, в наглую.
Казарцев судит по понятиям
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