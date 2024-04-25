«Надо уже забыть «Спартак» Старостиных и Симоняна. Сейчас это команда третьего – пятого места, ничем не отличается от других». Колосков о красно-белых

Вячеслав Колосков считает, что значимость нынешнего «Спартака» преувеличена.

«На данный момент « » – команда третьего – пятого места, не больше. У них нет игроков такого уровня, чтобы претендовать на чемпионство.

Нормально ли, что в таком клубе, как «Спартак», чехарда с тренерами? Мы все время преувеличиваем значимость «Спартака» в наше время. Надо уже забыть «Спартак» и , сейчас этот клуб ничем не отличается от других команд , к сожалению», – сказал почетный президент РФС.