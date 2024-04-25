«Надо уже забыть «Спартак» Старостиных и Симоняна. Сейчас это команда третьего – пятого места, ничем не отличается от других». Колосков о красно-белых
Вячеслав Колосков считает, что значимость нынешнего «Спартака» преувеличена.
«На данный момент «Спартак» – команда третьего – пятого места, не больше. У них нет игроков такого уровня, чтобы претендовать на чемпионство.
Нормально ли, что в таком клубе, как «Спартак», чехарда с тренерами? Мы все время преувеличиваем значимость «Спартака» в наше время. Надо уже забыть «Спартак» Старостиных и Симоняна, сейчас этот клуб ничем не отличается от других команд РПЛ, к сожалению», – сказал почетный президент РФС.
Спартак сейчас - это чуть выше середняка с непомерными амбициями. Ничем не подкрепленными реально.
Иди протрезвись уже, средняя домашняя посещаемость матчей Спартака 14840 человек в текущем сезоне, 32% процента от вместимости стадиона, какие там полные "полные трибуны", ты о чем вообще?
А Алешка Терминатор - самый заплюсованный комментатор спортса!
Про бромантан никогда не слышал?