Женщинам в Иране запретили посещать стадион «Трактор Сази», пока там «не улучшат инфраструктуру»

Теги болельщики Трактор Сази высшая лига Иран Футбол

Женщинам в Иране запретили посещать один из стадионов.

Стадион «Ядегар-э Эмам», домашнюю арену «Трактор Сази», закрыли для посещения женщин, пока там «не будет улучшена инфраструктура».

Женщины впервые смогли посетить стадион «Ядегар-э Эмам» на матче чемпионата Ирана 12 апреля, когда «Трактор» играл с «Зоб Ахан» (1:4) в чемпионате Ирана. Однако затем им опять запретили посещать арену из-за проблем с инфраструктурой.

О других стадионах информация не приводится.

Напомним, летом 2023 года в Иране женщинам разрешили посещать футбольные матчи, но на определенных стадионах. 

Женщинам в Иране было запрещено посещать стадионы с 1979 года после Исламской революции. В 2019 году, спустя 40 лет, около 4 тысяч болельщиц допустили на отборочный матч ЧМ-2022 между Ираном и Камбоджей. Их посадили в отдельный сектор.

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12 комментариев
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
пару минут пытался понять смысл, но похоже, эта загадкв слишком сложная для меня
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+3
Ответ Геннадий
Биде в женский туалет забыли установить .
Женский туалет забыли установить.
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Дамских туалетов там нет.
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-2
+2
Что за ерунда такая? По стадиону баннеры с голыми мужиками что ли развешены?
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0
+2
Комментарий удален пользователем
Трактор Сази - команда из Южного Азербайджана. Огромная фанатская база. Решение идиотское
+1
-1
0
Ответ CHELSEA_2008
Ну в других странах вообще средневековье, где женщины равную зарплату требуют, при этом не принося равный доход. (Это даже мозгами понять нельзя 🤷🏻‍♂️). А в Иране мужчины получают заслуженное уважение за то что работают, обеспечивают семью, служат в армии. За это обязано быть какое-то преимущество в правах, в развитых странах.
В большинстве современных западных стран женщины работают столько как мужчины, также обеспечивают семьи и также служат в армии. Извините пожалуйста, а в такой ситуации какой преимущество должны иметь мужчины и почему?
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Ответ Олег Клаутов
В большинстве современных западных стран женщины работают столько как мужчины, также обеспечивают семьи и также служат в армии. Извините пожалуйста, а в такой ситуации какой преимущество должны иметь мужчины и почему?
Хорошая попытка, но вы заблуждаетесь! Возможно работают, но явно нигде содержание семьи на женщин не возлагается! Возможно и служат, чисто для галочки, но как насчёт гендерной статистики по потерям солдат мужчин/женщин в вооружённых конфликтах? Даже если взять Израиль! Меня не интересует кто там служит в штабе, ублажая генералов под столом, пока пацаны в окопах. Меня интересует только статистика потерь мужчин к женщинам!. 99% к 1% в лучшем случае! В условной Украине думаю 99,999 % потерь мужчины. Хотя в войсках 40 тысяч тёток.
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