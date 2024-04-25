Женщинам в Иране запретили посещать стадион «Трактор Сази», пока там «не улучшат инфраструктуру»

Женщинам в Иране запретили посещать один из стадионов.

Стадион «Ядегар-э Эмам», домашнюю арену «Трактор Сази», закрыли для посещения женщин, пока там «не будет улучшена инфраструктура».

Женщины впервые смогли посетить стадион «Ядегар-э Эмам» на матче чемпионата Ирана 12 апреля, когда «Трактор» играл с «Зоб Ахан» (1:4) в чемпионате Ирана. Однако затем им опять запретили посещать арену из-за проблем с инфраструктурой.

О других стадионах информация не приводится.

Напомним, летом 2023 года в Иране женщинам разрешили посещать футбольные матчи, но на определенных стадионах.

Женщинам в Иране было запрещено посещать стадионы с 1979 года после Исламской революции. В 2019 году, спустя 40 лет, около 4 тысяч болельщиц допустили на отборочный матч ЧМ-2022 между Ираном и Камбоджей. Их посадили в отдельный сектор.