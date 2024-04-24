Бояринцев или Кирьяков могут возглавить петербургское «Динамо» из Второй лиги Б
Денис Бояринцев может возглавить петербургское «Динамо».
Клуб ведет переговоры с 46-летним специалистом, сообщает «ФНЛ с Ильевым»
Последним местом работы Бояринцева был «Сокол», который он покинул в конце ноября.
Также «Динамо» рассматривает Сергея Кирьякова, уволенного на днях из «Ленинградца».
После 3 туров петербуржцы занимают в LEON Второй лиге Б (группа 2) 11-е место. Перед клубом стоит задача – выйти в буферную зону.