Бояринцев или Кирьяков могут возглавить петербургское «Динамо» из Второй лиги Б

Теги Денис Бояринцев Динамо Санкт-Петербург отставки Вторая лига Б Сергей Кирьяков Футбол

Денис Бояринцев может возглавить петербургское «Динамо».

Клуб ведет переговоры с 46-летним специалистом, сообщает «ФНЛ с Ильевым»

Последним местом работы Бояринцева был «Сокол», который он покинул в конце ноября.

Также «Динамо» рассматривает Сергея Кирьякова, уволенного на днях из «Ленинградца».

После 3 туров петербуржцы занимают в LEON Второй лиге Б (группа 2) 11-е место. Перед клубом стоит задача – выйти в буферную зону.

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4 комментария
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Как эти физруки ещё умудряются работу находить после постоянных провалов.. если б я приходил на условный завод и постоянно всё руинил вплоть до закрытия, то давно бы никому не нужен был, а этих вдобавок ещё называют "специалистами" и на тв "экспертами".. хотя они же самые настоящие диверсанты и вредители.
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Ответ Милдронат Бромантанов
Как эти физруки ещё умудряются работу находить после постоянных провалов.. если б я приходил на условный завод и постоянно всё руинил вплоть до закрытия, то давно бы никому не нужен был, а этих вдобавок ещё называют "специалистами" и на тв "экспертами".. хотя они же самые настоящие диверсанты и вредители.
Точно так же находят, как "эффективные менеджеры", просерающие всё что можно за один годовой цикл и перескакивающие в новую компанию, перед увольнением отправляя письмо, что "ушли за новыми вызовами" :)
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А за что уволили Кирьякова из Ленинградца?
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Ответ Архитектор Мендисабаль
А за что уволили Кирьякова из Ленинградца?
Команда в зоне вылета. В весенней части сезона в семи матчах нет побед, в шести из них даже забить не смогли.
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