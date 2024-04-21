Прогноз на матч открытия сезона Серии B: Вила Нова против Гуарани

Место проведения: Стадион Вила Нова, ОВА

Дата: 23 апреля 2024 года

Первый тур нового сезона Серии B обещает стать захватывающим, когда Вила Нова примет на своем поле Гуарани. Этот матч будет тестом для обеих команд, стремящихся начать сезон с положительного результата.

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Анализ формы команд:

Вила Нова показала себя командой, умеющей забивать, но также и пропускать голы в последних матчах предыдущего сезона. Серия встреч с забитыми мячами в каждом из последних восьми матчей говорит о наличии атакующего потенциала, который они наверняка захотят продемонстрировать и в новом сезоне. С другой стороны, семь пропущенных мячей в последних пяти играх указывают на уязвимость в обороне.

Гуарани, в свою очередь, испытывает трудности с победами, не выиграв в последних восьми матчах Серии B. Команда также демонстрирует проблемы в защите, регулярно пропуская мячи, что становится серьёзной заботой для главного тренера Умберто Лоренсу Лузера.

Статистика и история встреч: В последних очных встречах Вила Нова доминировала, не проиграв Гуарани в 14 последних матчах. Эта статистика ставит их в выгодное положение перед предстоящей игрой.

Прогноз на тотал по забитым голам: Учитывая атакующий стиль обеих команд и их проблемы в обороне, можно ожидать результативный матч. Обе команды демонстрируют способность забивать, но также регулярно пропускают.

Ожидаемый тотал: Больше 2.5 гола

Коэффициенты на матч «Вила Нова» – «Гуарани» от букмекерской конторы Fonbet:

ТБ2,5 — 2,45;

«Обе забьют — да» — 2,3;

Этот матч не только определит тон для обеих команд на старте сезона, но и покажет, могут ли они преодолеть свои оборонительные недостатки. С учетом их предыдущих встреч и текущих атакующих тенденций, ставка на «тотал больше 2.5 гола» кажется разумной.

Будьте готовы к увлекательному и открытому футболу с первых минут матча, где каждая команда будет стремиться заявить о себе в новом сезоне.

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