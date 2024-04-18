Ла Лига перенесла матч «Реала» с «Сосьедадом» на день в связи с полуфиналом ЛЧ с «Баварией»
Ла Лига на день перенесла матч «Реала».
Встреча чемпионата Испании между «Реалом» и «Сосьедадом» была назначена на субботу 27 апреля, но теперь перенесена на пятницу 26 апреля.
Во вторник, 30 апреля, состоится первый матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».
Отметим, что «Реал» сегодня попросил лигу о переносе игры с «Сосьедадом», и просьба была удовлетворена.
Поскольку Реал единственный кто тащит ЛЛ в ЛЧ)
Ла Лига перенесла игру Реала для подготовки к ЛЧ: *иц а мен пишет гневные комментарии на спортсе*
Браво!
Так что, наоборот, честнее и правильнее.