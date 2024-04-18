Ла Лига перенесла матч «Реала» с «Сосьедадом» на день в связи с полуфиналом ЛЧ с «Баварией»

Теги Бавария Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА календарь Футбол

Ла Лига на день перенесла матч «Реала».

Встреча чемпионата Испании между «Реалом» и «Сосьедадом» была назначена на субботу 27 апреля, но теперь перенесена на пятницу 26 апреля.

Во вторник, 30 апреля, состоится первый матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

Отметим, что «Реал» сегодня попросил лигу о переносе игры с «Сосьедадом», и просьба была удовлетворена.

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28 комментариев
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Ну в конце концов Реал и представляет эту лигу на мировой арене! Хорошая поддержка от лиги. Респект✊🏽
+31
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Логично
Поскольку Реал единственный кто тащит ЛЛ в ЛЧ)
+20
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+16
Красавцы. Могли бы как Арсенал заставить играть в воскресенье. Почему федерация должна мешать своему клубу, чтобы сложнее было против другой лиги. Особенно, когда 2 остальных клуба вылетели
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Ответ Scary_Clown
Комментарий скрыт
🧯🧯🧯
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Ответ Raul14
Ну в конце концов Реал и представляет эту лигу на мировой арене! Хорошая поддержка от лиги. Респект✊🏽
согласен с тобой 👍🏻
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Ответ Артём Гусев
А нельзя было перед 1/4 для всей "большой тройки" сделать?
Во Франции вообще участникам еврокубков убрали матчи с выходных) ПСЖ вон помогло. Хотя Араухо больше помог)
+4
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+4
Ответ иц а мен
Ручная лига в своем репертуаре, харк тьфу тебасу в лицо
Лига 1 перенесла игру ПСЖ для подготовки к ЛЧ: *молодцы! Забота о национальных клубах!*
Ла Лига перенесла игру Реала для подготовки к ЛЧ: *иц а мен пишет гневные комментарии на спортсе*
+3
0
+3
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
не Реал проигрывал 8:2 чтобы позорить. Да и по 4 раза за 2 года тоже не Реал вылетал из Еврокубков:) Так что ты ошибся адресом))
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В лалиге всегда шли на встречу, на кону общая репутация.

Браво!
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Благодаря Мадрида Ла лига имеет высокие рейтинги в евро арена и получает 4 прямую путевку в ЛЧ, так что все правильно.
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Ответ cektor
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думаю и матч Барсы перенесли бы, если бы Барса прошла
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Ответ cektor
Комментарий скрыт
а какой повод беспокойство для какой-то ивана из мухосранска?
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
🧯 в Каталонию пожалуйста
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самое смешное, Фапл (это АПЛ если что) наотрез отказали бы своим клубам в ущерб им. ФАПЛ важны деньги от контрактов.
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А нельзя было перед 1/4 для всей "большой тройки" сделать?
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Ответ Игорь Новиков
Во Франции вообще участникам еврокубков убрали матчи с выходных) ПСЖ вон помогло. Хотя Араухо больше помог)
Они уже перенос и на матч между полуфиналами сделали😒
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Ответ Scary_Clown
кто то удивлен?
А что такого? Перенос всего на 1 день + Бавария уже может себе позволить хоть третий состав в БЛ выставлять и сосредоточена только на ЛЧ.

Так что, наоборот, честнее и правильнее.
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Молодцы
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Ответ hwttm264n2
Смысл переносить Бавария разнесет Реал
все всегда разносят Реал,только он вот почему-то почти всегда минимум в полуфинале
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