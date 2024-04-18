Ла Лига перенесла матч «Реала» с «Сосьедадом» на день в связи с полуфиналом ЛЧ с «Баварией»

Ла Лига на день перенесла матч «Реала».

Встреча между « » и « » была назначена на субботу 27 апреля, но теперь перенесена на пятницу 26 апреля.

Во вторник, 30 апреля, состоится первый матч в рамках полуфинала между «Реалом» и «Баварией».

Отметим, что «Реал» сегодня попросил лигу о переносе игры с «Сосьедадом», и просьба была удовлетворена.