«Сочи» – «Урал»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 21 апреля

Теги премьер-лига Россия Урал Ставки на спорт Ставки на футбол Сочи прогнозы на футбол Футбол

В 25 туре российской Премьер-лиги «Сочи» дома сыграет с «Уралом». Обе команды идут в нижней части турнирной таблицы и рискуют начать новый сезон в Первой лиге. По большей части, фанатов ожидает игра за «шесть очков» – футболисты обеих команд сделают все, чтобы обыграть прямого конкурента борьбы за выживание в РПЛ.

 

Футбольный клуб «Сочи» с самого начала сезона начал показывать неважные результаты, по ходу нынешнего розыгрыша РПЛ команда сменила нескольких тренеров и пока руководство южан дает работать испанскому специалисту Роберту Морено – иностранец оправдывает доверие, впрочем, об этом позднее.

«Урал» довольно бодро начал нынешний розыгрыш РПЛ, некоторое время команда Виктора Гончаренко шла в числе лидеров чемпионата страны, однако ближе к окончанию сезона екатеринбуржцы расположились в зоне стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе страны.

Рекомендованные варианты ставки на игру:

  • победа «Сочи» или ничья – 1.30,
  • ТМ 2.5 – 1.81.

Поединок между «Сочи» и «Уралом» пройдет в воскресенье, 21 апреля, в Сочи, на стадионе «Фишт», и начнется в 18:15 по московскому времени. Синоптики обещают 17 градусов тепла и солнечную погоду – довольно благоприятные условия для проведения поединка.

Наш прогноз на матч «Сочи» – «Урал» построен на основе статистики выступления команд в последних пяти матчах, истории последних пяти очных встреч, списках лидеров по голам и ассистам, а также информации о травмированных и дисквалифицированных футболистах. Кроме того, в прогнозе будет учитывать котировки от аналитиков букмекерской конторы «БетБум». Эти данные позволят вам сделать осмысленную ставку на предстоящую игру.

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

«Сочи»

 

Подопечные Роберта Морено по-прежнему идут на последнем, 16 месте в турнирной таблице, впрочем, команда солидно сократила отрыв от конкурентов в борьбе за выживание. Так, по итогам 20 сыгранных туров в РПЛ южане имели в своем активе 13 очков и отставала от зоны стыковых игр на шесть баллов. Сейчас в активе команды 18 очков и «Сочи» отстает от 14 места в турнирной таблице на два балла.

Если южане займут 13 или 14 место в РПЛ, то получат возможность избежать вылета из Премьер-лиги, сыграв в стыковых матчах с командами с 3 или 4 места Первой лиги.

Что касается общей статистики выступления в РПЛ, то «Сочи» выиграл четыре встречи, в шести матчах команда сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Южане забили 24 гола и пропустили 37 мячей. Отметим, команда провела только 23 матча в РПЛ, а значит, у коллектива есть еще семь матчей, в которых можно набрать очки и обезопасить себя от вылета.

С кем «Сочи» сыграет в оставшихся матчах РПЛ:

  • «Урал»;
  • «Ахмат»;
  • «Факел»;
  • «Динамо»;
  • «Пари НН»;
  • «Краснодар»;
  • «Рубин».

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

  • 13.04.24 «Сочи» – «Спартак» 1:0;
  • 06.04.24 «Ростов» – «Сочи» 2:2;
  • 30.03.24 «Сочи» – ЦСКА 2:2;
  • 14.03.24 (пен) «СКА-Хабаровск» – «Сочи» 1:1;
  • 10.03.24 «Локомотив» – «Сочи» 2:2.

В последних пяти матчах команда наколотила восемь голов и пропустила семь мячей. «Сочи» владеет мячом на протяжении 52,6% игрового времени.

В списке лучших бомбардиров команды значатся Мартин Крамарич с пятью голами в 25 встречах во всех турнирах, Сауль Гуарирапа с тремя голами в пяти поединках, и Кирилл Кравцов с тремя голами в 22 матчах.

Также по три гола забили Кристиан Нобоа – впрочем, эквадорец уже покинул команду, а также Никита Бурмистров. Однако россиянин провел 24 матча во всех турнирах для достижения статистики.

Лучший ассистент команды Мигел Силвейра с четырьмя ассистами в 23 матчах, на втором месте с аналогичным числом результативных передач идет Мартин Крамарич, а на третьем месте Тимофей Маргасов с ассистом в 21 поединке.

В предстоящем матче команде не помогут Мусса Сиссоко и Никита Гойло – оба игрока отстранены от участия в играх, а из-за травмы не сыграет Кирилл Заика.

Прогноз на матч ПСЖ – Лион

«Урал»

 

Подопечные Виктора Гончаренко проводят сезон типичного середняка национального первенства. Команда к 25 туру РПЛ идет на 13 месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 23 очка и отстает от 12 строчки на три балла. К слову, по итогам 20 тура команда занимала аналогичное место и имела в своем активе 19 очков – отставание от 12-й строчки составлял только один балл.

«Урал» провел 23 матча, в которых выиграл шесть раз, в пяти поединках команда сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Урал» забил 22 гола и пропустил 36 мячей. Отметим, екатеринбуржцы обгоняют конкурентов по борьбе за место в РПЛ на три балла, если речь идет о «Балтике» и «Ахмате», и на пять очков, если речь идет о «Сочи».

В оставшихся матчах РПЛ «Урал» проведет игры со следующими соперниками:

  • «Сочи»;
  • «Ростов»;
  • «Рубин»;
  • «Балтика»;
  • «Факел»;
  • «Оренбург»;
  • ЦСКА.

В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

  • 17.04.24 «Урал» – «Ростов» 1:3;
  • 14.04.24 «Урал» – «Динамо» 2:1;
  • 06.04.24 «Урал» – «Крылья Советов» 1:2;
  • 03.04.24 «Урал» – «Локомотив» 1:0;
  • 30.03.24 «Спартак» – «Урал» 0:0.

Команда в последних пяти матчах наколотила пять голов и пропустила шесть мячей. «Урал» владеет мячом на протяжении 44,5% игрового времени.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Алексей Каштанов с семью голами, четырьмя с пенальти, в 27 матчах, на втором месте идет Андрей Егорычев с шестью голами в 25 поединках, а на третьей строчке расположился Эрик Бикфалви с четырьмя голами в 20 матчах.

Лучший ассистент команды – Тимур Аюпов с тремя ассистами в 28 матчах, на втором месте идет Эрик Бикфалви с двумя результативными передачами в 20 играх, а на третьей строчке расположился Алексей Ионов с ассистом в восьми встречах.

Из-за перебора желтых карточек в предстоящем матче не сыграет Алексей Каштанов – лучший бомбардир команды. Также в игре не сможет принять участие Владислав Малькевич – левый защитник восстанавливается от последствий мышечной травмы.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Сочи» – «Урал»

 

История противостояния команд насчитывает 11 матчей, в которых трижды выигрывал «Сочи», а «Урал» побеждал в пяти матчах. В последних пяти поединках были зафиксированы следующие результаты:

  • 22.10.23 «Урал» – «Сочи» 1:4;
  • 03.06.23 «Урал» – «Сочи» 1:0;
  • 30.10.22 «Сочи» – «Урал» 2:2;
  • 20.10.22 «Сочи» – «Урал» 2:3;
  • 31.08.22 «Урал» – «Сочи» 2:0.

В предыдущем очном матче «Сочи» на выезде разгромил команду Виктора Гончаренко со счетом 4:1, к тому же, хозяева не проигрывают в РПЛ на протяжении шести матчей кряду. Подопечные Морено в недавних матчах отобрали очки у ЦСКА, «Ростова», «Локомотива», в последней игре и вовсе отправили Гильермо Абаскаля в отставку, обыграв «Спартак».

«Урал» в предыдущем туре РПЛ обыграл «Динамо», но до игры с бело-голубыми команда проиграла «Крыльям», а до этого отобрала очки у «Спартака». «Уралу» не поможет Алексей Каштанов из-за перебора желтых карточек – к слову, лучший бомбардир екатеринбуржцев.

Аналитики букмекерской конторы «БетБум» верят в «Сочи» и не верят в «Урал». На победу команды Морено дают коэффициент 2.17, ничью оценивают в 3.58, а вот победу «Урала» котируют в 3.64.

Предположим, что «Сочи» точно не проиграет в этом матче – для команды каждый балл на вес золота. В оставшихся матчах из топ-соперников у южан только «Динамо», а значит, подопечные Морено все еще могут спастись и остаться в Премьер-лиге.

«Урал» выступает довольно неровно – команда чередует яркие игры с нелепыми поражениями. Наверняка в матче с «Сочи» екатеринбуржцы постараются засушить игру и как минимум, не потерять очки.

Наш прогноз – победа «Сочи» или ничья за 1.30, дополнительно можно взять ТМ 2.5 за 1.81.

Где смотреть матч Сочи – Урал

🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰

Сочи – Урал
Дата проведения
21 апреля, 18.15, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий