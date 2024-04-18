«Сочи» – «Урал»: прогноз на матч 25 тура российской Премьер-лиги, 21 апреля

В 25 туре российской Премьер-лиги «Сочи» дома сыграет с «Уралом». Обе команды идут в нижней части турнирной таблицы и рискуют начать новый сезон в Первой лиге. По большей части, фанатов ожидает игра за «шесть очков» – футболисты обеих команд сделают все, чтобы обыграть прямого конкурента борьбы за выживание в РПЛ.

Футбольный клуб «Сочи» с самого начала сезона начал показывать неважные результаты, по ходу нынешнего розыгрыша РПЛ команда сменила нескольких тренеров и пока руководство южан дает работать испанскому специалисту Роберту Морено – иностранец оправдывает доверие, впрочем, об этом позднее.

«Урал» довольно бодро начал нынешний розыгрыш РПЛ, некоторое время команда Виктора Гончаренко шла в числе лидеров чемпионата страны, однако ближе к окончанию сезона екатеринбуржцы расположились в зоне стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе страны.

Рекомендованные варианты ставки на игру:

победа «Сочи» или ничья – 1.30,

ТМ 2.5 – 1.81.

Поединок между «Сочи» и «Уралом» пройдет в воскресенье, 21 апреля, в Сочи, на стадионе «Фишт», и начнется в 18:15 по московскому времени. Синоптики обещают 17 градусов тепла и солнечную погоду – довольно благоприятные условия для проведения поединка.

Наш прогноз на матч «Сочи» – «Урал» построен на основе статистики выступления команд в последних пяти матчах, истории последних пяти очных встреч, списках лидеров по голам и ассистам, а также информации о травмированных и дисквалифицированных футболистах. Кроме того, в прогнозе будет учитывать котировки от аналитиков букмекерской конторы «БетБум». Эти данные позволят вам сделать осмысленную ставку на предстоящую игру.

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«Сочи»

Подопечные Роберта Морено по-прежнему идут на последнем, 16 месте в турнирной таблице, впрочем, команда солидно сократила отрыв от конкурентов в борьбе за выживание. Так, по итогам 20 сыгранных туров в РПЛ южане имели в своем активе 13 очков и отставала от зоны стыковых игр на шесть баллов. Сейчас в активе команды 18 очков и «Сочи» отстает от 14 места в турнирной таблице на два балла.

Если южане займут 13 или 14 место в РПЛ, то получат возможность избежать вылета из Премьер-лиги, сыграв в стыковых матчах с командами с 3 или 4 места Первой лиги.

Что касается общей статистики выступления в РПЛ, то «Сочи» выиграл четыре встречи, в шести матчах команда сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Южане забили 24 гола и пропустили 37 мячей. Отметим, команда провела только 23 матча в РПЛ, а значит, у коллектива есть еще семь матчей, в которых можно набрать очки и обезопасить себя от вылета.

С кем «Сочи» сыграет в оставшихся матчах РПЛ:

«Урал»;

«Ахмат»;

«Факел»;

«Динамо»;

«Пари НН»;

«Краснодар»;

«Рубин».

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

13.04.24 «Сочи» – «Спартак» 1:0;

06.04.24 «Ростов» – «Сочи» 2:2;

30.03.24 «Сочи» – ЦСКА 2:2;

14.03.24 (пен) «СКА-Хабаровск» – «Сочи» 1:1;

10.03.24 «Локомотив» – «Сочи» 2:2.

В последних пяти матчах команда наколотила восемь голов и пропустила семь мячей. «Сочи» владеет мячом на протяжении 52,6% игрового времени.

В списке лучших бомбардиров команды значатся Мартин Крамарич с пятью голами в 25 встречах во всех турнирах, Сауль Гуарирапа с тремя голами в пяти поединках, и Кирилл Кравцов с тремя голами в 22 матчах.

Также по три гола забили Кристиан Нобоа – впрочем, эквадорец уже покинул команду, а также Никита Бурмистров. Однако россиянин провел 24 матча во всех турнирах для достижения статистики.

Лучший ассистент команды Мигел Силвейра с четырьмя ассистами в 23 матчах, на втором месте с аналогичным числом результативных передач идет Мартин Крамарич, а на третьем месте Тимофей Маргасов с ассистом в 21 поединке.

В предстоящем матче команде не помогут Мусса Сиссоко и Никита Гойло – оба игрока отстранены от участия в играх, а из-за травмы не сыграет Кирилл Заика.

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«Урал»

Подопечные Виктора Гончаренко проводят сезон типичного середняка национального первенства. Команда к 25 туру РПЛ идет на 13 месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 23 очка и отстает от 12 строчки на три балла. К слову, по итогам 20 тура команда занимала аналогичное место и имела в своем активе 19 очков – отставание от 12-й строчки составлял только один балл.

«Урал» провел 23 матча, в которых выиграл шесть раз, в пяти поединках команда сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Урал» забил 22 гола и пропустил 36 мячей. Отметим, екатеринбуржцы обгоняют конкурентов по борьбе за место в РПЛ на три балла, если речь идет о «Балтике» и «Ахмате», и на пять очков, если речь идет о «Сочи».

В оставшихся матчах РПЛ «Урал» проведет игры со следующими соперниками:

«Сочи»;

«Ростов»;

«Рубин»;

«Балтика»;

«Факел»;

«Оренбург»;

ЦСКА.

В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

17.04.24 «Урал» – «Ростов» 1:3;

14.04.24 «Урал» – «Динамо» 2:1;

06.04.24 «Урал» – «Крылья Советов» 1:2;

03.04.24 «Урал» – «Локомотив» 1:0;

30.03.24 «Спартак» – «Урал» 0:0.

Команда в последних пяти матчах наколотила пять голов и пропустила шесть мячей. «Урал» владеет мячом на протяжении 44,5% игрового времени.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Алексей Каштанов с семью голами, четырьмя с пенальти, в 27 матчах, на втором месте идет Андрей Егорычев с шестью голами в 25 поединках, а на третьей строчке расположился Эрик Бикфалви с четырьмя голами в 20 матчах.

Лучший ассистент команды – Тимур Аюпов с тремя ассистами в 28 матчах, на втором месте идет Эрик Бикфалви с двумя результативными передачами в 20 играх, а на третьей строчке расположился Алексей Ионов с ассистом в восьми встречах.

Из-за перебора желтых карточек в предстоящем матче не сыграет Алексей Каштанов – лучший бомбардир команды. Также в игре не сможет принять участие Владислав Малькевич – левый защитник восстанавливается от последствий мышечной травмы.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Сочи» – «Урал»

История противостояния команд насчитывает 11 матчей, в которых трижды выигрывал «Сочи», а «Урал» побеждал в пяти матчах. В последних пяти поединках были зафиксированы следующие результаты:

22.10.23 «Урал» – «Сочи» 1:4;

03.06.23 «Урал» – «Сочи» 1:0;

30.10.22 «Сочи» – «Урал» 2:2;

20.10.22 «Сочи» – «Урал» 2:3;

31.08.22 «Урал» – «Сочи» 2:0.

В предыдущем очном матче «Сочи» на выезде разгромил команду Виктора Гончаренко со счетом 4:1, к тому же, хозяева не проигрывают в РПЛ на протяжении шести матчей кряду. Подопечные Морено в недавних матчах отобрали очки у ЦСКА, «Ростова», «Локомотива», в последней игре и вовсе отправили Гильермо Абаскаля в отставку, обыграв «Спартак».

«Урал» в предыдущем туре РПЛ обыграл «Динамо», но до игры с бело-голубыми команда проиграла «Крыльям», а до этого отобрала очки у «Спартака». «Уралу» не поможет Алексей Каштанов из-за перебора желтых карточек – к слову, лучший бомбардир екатеринбуржцев.

Аналитики букмекерской конторы «БетБум» верят в «Сочи» и не верят в «Урал». На победу команды Морено дают коэффициент 2.17, ничью оценивают в 3.58, а вот победу «Урала» котируют в 3.64.

Предположим, что «Сочи» точно не проиграет в этом матче – для команды каждый балл на вес золота. В оставшихся матчах из топ-соперников у южан только «Динамо», а значит, подопечные Морено все еще могут спастись и остаться в Премьер-лиге.

«Урал» выступает довольно неровно – команда чередует яркие игры с нелепыми поражениями. Наверняка в матче с «Сочи» екатеринбуржцы постараются засушить игру и как минимум, не потерять очки.

Наш прогноз – победа «Сочи» или ничья за 1.30, дополнительно можно взять ТМ 2.5 за 1.81.

Где смотреть матч Сочи – Урал

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