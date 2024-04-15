Лучший бомбардир «Байера» Кирстен о закреплении прав на бренд «Вицекузен»: «Это было невероятной глупостью. К счастью, проблема решена. Проклятие снято!»

Ульф Кирстен высказался о чемпионстве «Байера» и истории с брендом «Вицекузен».

Клуб из впервые в истории стал чемпионом Германии.

Прозвище «Вицекузен» закрепилось за командой в начале 2000-х годов в связи с неудачами в решающих матчах турниров. Так, в сезоне-2001/02 «Байер» упустил победу в Бундеслиге в последнем туре, а также проиграл финалы Кубка Германии и Лиги чемпионов.

В 2010 году компания Bayer (спонсор клуба) закрепила за собой торговую марку Vizekusen в Немецком бюро патентов и товарных знаков. Это было вызвано желанием избежать злоупотреблений при использовании этого термина.

– Выступая за «Байер», вы 4 раза занимали второе место в период с 1997 по 2002 годы. Что значит для клуба завоевание титула?

– Все в клубе и все болельщики вне себя от радости. У всех слезы на глазах, когда они говорят о чемпионстве. Годами приходилось выслушивать, что «Байеру» никогда не стать чемпионом. Наконец-то это проклятие снято!

– Бывший руководитель клуба Вольфганг Хольцхойзер даже закрепил права на термин «Вицекузен».

– Это было невероятной глупостью. К счастью, сейчас проблема решена.

– Как чемпионский титул изменит клуб?

– Я всегда говорил: игроки и тренеры приходят и уходят. Но титулы и болельщики остаются. Теперь чемпионский трофей наконец-то выставлен на витрине, чтобы все могли его увидеть. Это самое важное. Ни один клуб не заслуживал чемпионства в этом сезоне больше, чем «Байер».

Приятно наблюдать за командой. Даже самые большие критики сейчас отдают должное Леверкузену, – сказал лучший бомбардир в истории клуба.

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