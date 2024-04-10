Крауч считает, что «Барселоне» будет трудно без Хави: «Подобное было после ухода Фергюсона из «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Питер Крауч премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Футбол

Питер Крауч считает, что «Барселону» после ухода Хави ждут не лучшие времена.

Главный тренер ранее заявил, что покинет команду по окончании сезона.

«Думаю, что да [будет трудно]. Это станет точно понятно тогда, когда он уйдет, а кто-то придет и увидит, что происходит за кулисами.

Это сложная ситуация для тренера, но проблема заключается в имени. Думаю, нечто подобное было тогда, когда из «Манчестер Юнайтед» ушел Алекс Фергюсон. И становится ясно, насколько все сложно. Это уже не тот «МЮ», что прежде, и «Барселоны» это тоже касается.

Там уже нет таких игроков, как прежде, но болельщики остались, и ожидается, что команда будет бороться на самом высоком уровне, однако пока она его не достигла», – сказал экс-форвард сборной Англии.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лол, сравнивать наследие Хави с наследием Ферги, это конечно сильно
+42
-5
+37
Где Чави, а где Фергюсон. Что он несет
+16
-5
+11
Ответ rigobersong
Какой же был лютый топище:)) https://youtu.be/AvbPf7xrfN4?si=KTt0id4jZgk3dqso Один из самых любимых игроков, недавно его карту в фифе прокачал, сейчас катаю за него:))
Держи в курсе!
+7
-3
+4
Очень многие уверены что в конце сезона спектакль прекратится и Хави останется.
+2
0
+2
что курит Крауч есть инфа?
+2
-1
+1
Некорректно сравнивать Хави и Фергюсона 🤦‍♂️
Тут скорее Барселона после Пепа никак не может найти себя как и МЮ после Алекса
+1
0
+1
Я бы это сравнил ещё с уходом Гвардиолы из Барселоны, Клоппа из Ливерпуля и Романцева из Спартака
+4
-4
0
Пальчик с пальцем сравнил)))
0
0
0
Тогда уж Гамулы из Ростова
0
0
0
Понимаю о чем говорит Крауч и отчасти согласен. Когда Хави еще не пришел в Барсу, то было некое спокойствие, что "вот когда-нибудь Хави придет и наладит". И пришел. И наладил (боже, как же не хочется вспоминать, что тренером Барсы был Куман). Но теперь ни одной даже близко подобной опции нет. Уходит Хави и дальше мрак, усугубленный фин. состоянием клуба.

Если вы увидели сравнения двух тренеров, то он не об этом. Крауч сравнивает последствия ухода каждого из тренеров и находит в них что-то общее, даже несмотря на разницу клубов, культуры, тренеров, их влияния и т.д.
0
0
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Я бы это сравнил ещё с уходом Гвардиолы из Барселоны, Клоппа из Ливерпуля и Романцева из Спартака
Путина из России
+1
-1
0
Ответ Подкат Мальдини
Путина из России
Романовых из Российской империи
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий