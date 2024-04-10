Крауч считает, что «Барселоне» будет трудно без Хави: «Подобное было после ухода Фергюсона из «МЮ»
Питер Крауч считает, что «Барселону» после ухода Хави ждут не лучшие времена.
Главный тренер ранее заявил, что покинет команду по окончании сезона.
«Думаю, что да [будет трудно]. Это станет точно понятно тогда, когда он уйдет, а кто-то придет и увидит, что происходит за кулисами.
Это сложная ситуация для тренера, но проблема заключается в имени. Думаю, нечто подобное было тогда, когда из «Манчестер Юнайтед» ушел Алекс Фергюсон. И становится ясно, насколько все сложно. Это уже не тот «МЮ», что прежде, и «Барселоны» это тоже касается.
Там уже нет таких игроков, как прежде, но болельщики остались, и ожидается, что команда будет бороться на самом высоком уровне, однако пока она его не достигла», – сказал экс-форвард сборной Англии.
Тут скорее Барселона после Пепа никак не может найти себя как и МЮ после Алекса
Если вы увидели сравнения двух тренеров, то он не об этом. Крауч сравнивает последствия ухода каждого из тренеров и находит в них что-то общее, даже несмотря на разницу клубов, культуры, тренеров, их влияния и т.д.