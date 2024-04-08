Бенфика – Марсель где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 11 апреля

В четверг, 11 апреля, сыграют Бенфика и Марсель в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «да Луш».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бенфика – Марсель

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Бенфика – Марсель

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