Бенфика – Марсель где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 11 апреля
В четверг, 11 апреля, сыграют Бенфика и Марсель в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «да Луш».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бенфика – Марсель
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Бенфика – Марсель
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