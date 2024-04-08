Бенфика – Марсель где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 11 апреля

Теги Марсель Бенфика Лига Европы УЕФА Футбол

В четверг, 11 апреля, сыграют Бенфика и Марсель в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

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Во сколько играют Бенфика – Марсель

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Бенфика: все новости

Марсель: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Бенфика – Марсель

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