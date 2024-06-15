Испания — Хорватия, 15.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

На Евро 2024 хватает групп с яркими командами, но все же с квартетом В вряд ли сравнится любой другой. Хорошо, что по итогам предварительного этапа есть шанс продолжить борьбу у трех команд. Иногда для этого хватает даже трех очков. С учетом сборной Албании, которая на фоне испанцев, итальянцев и хорватов представляется слабым звеном, три очка сможет добыть каждый из трех фаворитов. Но все это теория, а в первом туре нас сразу ждет суперпоединок между сборными Испании и Хорватии. Кто бы мог подумать еще десять лет назад, что это противостояние может стать принципиальным. В группе они встречались на чемпионате Европы 2012 года, затем на Евро 2016. Наконец, на Евро 2020 матч состоялся на стадии 1/8 финала. Как тут не упомянуть самую последнюю встречу этих команд в финале Лиги наций прошлого года.

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Причем, в предстоящей игре наверняка примут участие несколько игроков, которые играли еще в 2012 году. Главным образом со стороны сборной Хорватии. Скорее всего, нас ожидает «лебединая песня» Луки Модрича. Костяк команды сейчас составляют новые футболисты, которые продолжают выступать на высоком уровне. Хорваты по-прежнему остаются в числе сильнейших команд континента. Сборная Испании в последнее время не впечатляла. Дважды подряд на чемпионатах мира она вылетала в 1/8 финала, причем как под копирку сначала от сборной России затем от команды Марокко в Катаре. Но зато есть победа в Лиге наций, а на прошлом чемпионате Европы команда смогла дойти до полуфинала. Она точно рассматривается в качестве одного из фаворитов предстоящего турнира. Матч состоится на Олимпийском стадионе в Берлине, начало в 19:00 по московскому времени.

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Испания

С 2008 по 2012 год в мире не было команды сильнее испанской сборной. Две подряд победы на чемпионате Европы, триумф на чемпионате мира в ЮАР говорили сами за себя. В какой-то момент даже казалось, что так все продолжится и дальше. Испанцы и раньше подбирались близко к сильнейшим, но все время чего-то не хватало. Залогом успеха стало повсеместное развитие детских школ. При каждой команде Примеры существует несколько коллективов разных возрастов, между которыми проводится свой чемпионат. Таланты поставлены на поток. Просто их нужно вписывать в тактику, которая долгие годы не менялась.

Чаще всего Испания играла по лекалам «Барселоны» с ее тики-такой. Команда забирала мяч и в результате комбинаций забивала голы. Но прошло время, и такая тактика перестала работать. Упомянутые россияне и марокканцы доказали, что соперник может владеть мячом хоть 80 процентов времени, но результата это может не принести. В итоге за последние десять лет у «фурии рохи» ни одного трофея за исключением победы в Лиге наций. Но этот турнир еще долго будет считаться второстепенным.

Выиграли его испанцы с Луисом де ла Фуэнте, который возглавил команду сразу после провала в Катаре. Как всегда, отлично команда прошла квалификацию, лишь одно поражение в восьми матчах. В гостях не справились с шотландцами, которые заняли второе место. Расстраивать болельщиков могут только мартовские результаты. В них «фурия роха» уступила сборной Колумбии и сыграла результативную ничью с бразильцами. Но сейчас время экспериментов. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Испании на момент публикации прогноза.

Все статистические данные указаны на момент написания прогноза

Товарищеский. 26.03.2024, Испания — Бразилия — 3 : 3

Товарищеский. 22.03.2024, Испания — Колумбия — 0 : 1

— 0 : Квалификация ЧЕ. 19.11.2023, Испания — Грузия — 3 : 1

— Грузия — : 1 Квалификация ЧЕ. 16.11.2023, Кипр — Испания — 1 : 3

— 1 : Квалификация ЧЕ. 15.10.2023, Норвегия — Испания — 0 : 1

Факты и цифры

Сборная Испании двукратный чемпион Европы 2008 и 2012 года и чемпион мира 2010 года

Лучшими бомбардиром команды за всю историю является Давид Вилья, на его счету 59 забитых мячей

Больше всего матчей за национальную команду провел Серхио Рамос — 180

В рейтинге ФИФА сборная Испании находится на 8 позиции, лучшим достижением было 1 место в разные периоды с 2008 по 2014 год

Хорватия

У хорватов нет такого большого количества футбольных школ как в Испании, но у них в стране тоже каждый год появляются футбольные таланты. Во многом это случилось благодаря поколению Звонимира Бобана, Давора Шукера, Роберта Просинечки. Хорваты и во время Югославии играли большую роль, но в современной истории первые успехи появились во второй половине 1990-х годов и начале 2000-х. В 1998 году хорваты выиграли бронзу чемпионата мира во Франции. Тысячи мальчишек стремились быть похожими на своих кумиров.

Правда, новые успехи пришли спустя два десятилетия в эпоху Ивицы Олича, Ведрана Чорлуки, Марио Манджукича и других. Кстати, все трое входят в тренерский штаб нынешней команды. С их уходом хорваты не рассыпались и выстрелили уже на чемпионате мира в Катаре. Совсем немного им не хватило, чтобы повторить успех 2018 года и выйти в финал. Да, хорваты и в Германии будут одной из самых возрастных команд чемпионата. Но есть и сравнительно молодые. Защитнику Йошко Гвардиолу из «Манчестер Сити» 22 года, полузащитнику Николе Влашичу из «Торино» 26 лет, нападающему Бруно Петковичу из загребского «Динамо» 29 лет.

Именно «Динамо» является главным поставщиком кадров для сборной и для многих ведущих европейских клубов. В квалификации хорватам пришлось сильно постараться, еще за два тура до ее окончания ситуация в группе D была запутанной. На первые два места претендовали сразу несколько команд. Благо соперники в последних матчах были вполне проходимые, две победы над Латвией и Арменией, и второе место. Перед вами результаты пяти последних матчей сборной Хорватии на момент публикации прогноза.

Товарищеский. 26.03.2024, Египет — Хорватия — 2 : 4

— 2 : Товарищеский. 23.03.2024, Тунис — Хорватия — 0 : 0 (пен. 4 : 5 )

— 0 : 0 (пен. 4 : ) Квалификация ЧЕ. 21.11.2023, Хорватия — Армения — 1 : 0

— Армения — : 0 Квалификация ЧЕ. 18.11.2023, Латвия — Хорватия — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 15.10.2023, Уэльс — Хорватия — 2 : 1

Факты и цифры

Сборная Хорватии на чемпионатах Европы дважды достигала стадии четвертьфинала в 1996 и 2008 годах

При этом на чемпионатах мира хорваты один раз становились серебряными призерами в 2018 году и дважды бронзовыми в 1998 и 2022 годах

Лучший бомбардир команды за всю историю Давор Шукер, на его счету 45 забитых мячей

Сегодня сборная Хорватии находится на 10-й строке в рейтинге ФИФА, лучшая позиция в рейтинге ФИФА — 3 была достигнута в январе 1999 года

История личных встреч сборных Испании и Хорватии

Команды встречались десять раз. Первые четыре игры носили товарищеский статус, причем проходили начиная со второй половины 1990-х годов, когда сборная Хорватии ворвалась в число сильнейших команд Европы. Но самые знаковые матчи случились уже позже. Преимущество по победам на счету испанской сборной.

Победы сборной Испании — 5

Победы сборной Хорватии — 3

Ничьи — 2

Самая крупная победа сборной Испании — 6 : 0

Самая крупная победа сборной Хорватии — 2 : 0

Самым статусным матчем между этими сборными стал последний в финале Лиги наций, но самым ярким и запоминающимся в 1/8 финала Евро 2020, когда испанцы вели в счете 3 : 1 и должны были доводить дело до уверенной победы в основное время, но упустили преимущество. Лишь в дополнительное время чаша весов склонилась в пользу «фурии рохи». Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Лига наций. 18.06.2023, Хорватия — Испания — 0 : 0 (пен. 4 : 5 )

— 0 : 0 (пен. 4 : ) Чемпионат Европы. 18.06.2021, Хорватия — Испания — 3 : 3 (д.в. 0 : 2 )

— 3 : 3 (д.в. 0 : ) Лига наций. 15.11.2018, Хорватия — Испания — 3 : 2

— Испания — : 2 Лига наций. 11.09.2018, Испания — Хорватия — 6 : 0

— Хорватия — : 0 Чемпионат Европы. 21.06.2016, Хорватия — Испания — 2 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Хорватия

Составы команд на Евро 2024 уже можно приблизительно назвать. У сборной Хорватии точно будет немного изменений, костях сборной хорошо известен. Что касается испанцев, то судя по предпочтениям главного тренера уже есть 13-15 футболистов которые точно поедут в Германию. Тактику на игру тоже можно представить уже сейчас. Испанцы ни за что не откажутся от владения, а хорваты выстроят игру на контратаках. Успешны они будут или нет, как раз зависит от формы опытных игроков: Луки Модрича, Ивана Перишича, Марцело Брозовича. И той, и другой команде предстоят контрольные поединки. У испанцев запланирован матч со сборной Андорры, а хорваты сыграют с Северной Македонией и Португалией. Букмекеры на стороне испанцев. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Испании — 1,69

Ничья — 3,94

Победа сборной Хорватии — 5,01

Любой чемпионат обычно богат на сюрпризы. В первом матче главной задачей обеих команд будет обезопасить свои ворота. Больше будут заботиться об этом хорваты, учитывая, что у испанцев забить может половина игроков команды. На бумаге они сильнее, но если и выиграют, то с минимальным счетом.

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