Игрок «Карабаха» Бензия об ампутации большого пальца на руке: «Из профессионального игрока я превратился в человека, задыхающегося после ходьбы со скоростью 6 км/ч. Тело утратило представление о нагрузках»

Яссин Бензия рассказал о последствиях аварии на багги и возвращении к футболу.

Несколько лет назад алжирский полузащитник попал в аварию на багги в окрестностях Дижона и перенес ряд операций, в том числе ампутацию большого пальца левой руки.

– Наверняка вы вспоминаете ту аварию на багги, случившуюся 28 мая 2020 года?

– Да, это было тяжело. Помню, что у врачей никогда не было подобных случаев со спортсменами, выступающими на высоком уровне. Они считали, что я снова смогу играть в футбол, но не могли оценить, сколько на это понадобится времени.

И я прежде всего задавался вопросом: смогу ли я вернуться на прежний уровень, если восстановление будет слишком долгим? Мне просто нужно было, чтобы они сказали, что я снова могу играть. Остальное зависело от меня. Потребовалось девять месяцев, чтобы снова играть в футбол.

Сделаю очень личное признание. Сразу после этой аварии [и ампутации большого пальца на руке] я превратился из профессионального игрока в человека, который начинает задыхаться после активной ходьбы со скоростью 6 км/ч... Мое тело утратило всякое представление о нагрузках. Поверьте, это тяжело... Каждый день я приносил футболку сборной на занятие со своим тренером Венсаном Иссартелем, чтобы попытаться за что-то уцепиться. Это заставило меня не сдаваться, и я не сдался, – рассказал .

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в трех матчах за «Карабах», досрочно ставший чемпионом Азербайджана, и отметился хет-триком. Полная статистка игрока доступна здесь.