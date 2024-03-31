Дмитрий Тарасов: «Про спортсменов всегда говорят гадости. Это зависть, думаю – когда человек чего-то добивается, за ним начинают следить и писать негатив»

Теги Локомотив Рубин Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия светская хроника соцсети медийный футбол Футбол

Дмитрий Тарасов высказался о слухах вокруг спортсменов.

«Про спортсменов всегда говорят гадости. Я думаю, что это зависть, ведь когда человек чего-то добивается, за ним начинают следить. Люди начинают писать им негатив. Кстати, мы с этим тоже сталкиваемся.

Для меня самое смешное то, что когда я нахожусь дома, кто-то пишет Насте, мол, Дима гуляет с тремя девушками модельной внешности. А в это время мы лежим дома и смотрим фильм… А если бы я реально где-то был, на встрече, к примеру?!» – сказал бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

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11 комментариев
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Ну, Тарасов хоть за счёт Бузовой стал известным.
Так что да, добился!
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Ну, о тебе точно ничего хорошего говорить не хочется.
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Илья Учватов, перестаньте мониторить стархит и постить новости о Тарасове. Или вы завистник?
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Единственное, чего добился Тарасов - это просто быть Тарасовым. Классическим таким Тарасовым.
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Есть отличные спортсмены, про которых плохого не пишут. Тарасов собрал чужую зависть. Похититель, епрст ))
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За тобой «следят», потому что твои потоки сознания иногда вырываются на просторы интернета. Собственно, примерно по той же причине про тебя пишут «негатив».
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Возьмём, например, Юрия Валентиновича Жиркова и поищем про него гадости...
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