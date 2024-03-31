Дмитрий Тарасов: «Про спортсменов всегда говорят гадости. Это зависть, думаю – когда человек чего-то добивается, за ним начинают следить и писать негатив»

Дмитрий Тарасов высказался о слухах вокруг спортсменов.

«Про спортсменов всегда говорят гадости. Я думаю, что это зависть, ведь когда человек чего-то добивается, за ним начинают следить. Люди начинают писать им негатив. Кстати, мы с этим тоже сталкиваемся.

Для меня самое смешное то, что когда я нахожусь дома, кто-то пишет Насте, мол, Дима гуляет с тремя девушками модельной внешности. А в это время мы лежим дома и смотрим фильм… А если бы я реально где-то был, на встрече, к примеру?!» – сказал бывший игрок « » .