Дмитрий Тарасов: «Про спортсменов всегда говорят гадости. Это зависть, думаю – когда человек чего-то добивается, за ним начинают следить и писать негатив»
Дмитрий Тарасов высказался о слухах вокруг спортсменов.
«Про спортсменов всегда говорят гадости. Я думаю, что это зависть, ведь когда человек чего-то добивается, за ним начинают следить. Люди начинают писать им негатив. Кстати, мы с этим тоже сталкиваемся.
Для меня самое смешное то, что когда я нахожусь дома, кто-то пишет Насте, мол, Дима гуляет с тремя девушками модельной внешности. А в это время мы лежим дома и смотрим фильм… А если бы я реально где-то был, на встрече, к примеру?!» – сказал бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов.
Так что да, добился!