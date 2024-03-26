Фабиан Бальбуэна: «В России жить так же прекрасно, как в Англии. Уровень жизни очень высокий, мне максимально комфортно»
Фабиан Бальбуэна заявил, что доволен жизнью в Москве.
– Вы играли в Бразилии, Англии и сейчас в России. В каком городе вам было жить комфортнее всего?
– Сан-Паулу, Лондон и Москва – три крупнейших города для меня. В России жить так же прекрасно, как и в Англии – мне максимально комфортно, уровень жизни здесь на очень высоком уровне.
– Составьте список из топ-3 лучших городов.
– Все эти города, которые я назвал, заслуживают находиться на первой строчке, – сказал защитник «Динамо».
А причем здесь Россия?
а уж про Бразилию и говорить не приходится
Но люди, имеющие зелёные миллионы, в этих местах не бывают, у них другая жизнь