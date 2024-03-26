Фабиан Бальбуэна: «В России жить так же прекрасно, как в Англии. Уровень жизни очень высокий, мне максимально комфортно»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Футбол

Фабиан Бальбуэна заявил, что доволен жизнью в Москве.

– Вы играли в Бразилии, Англии и сейчас в России. В каком городе вам было жить комфортнее всего?

– Сан-Паулу, Лондон и Москва – три крупнейших города для меня. В России жить так же прекрасно, как и в Англии – мне максимально комфортно, уровень жизни здесь на очень высоком уровне.

– Составьте список из топ-3 лучших городов.

– Все эти города, которые я назвал, заслуживают находиться на первой строчке, – сказал защитник «Динамо».

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32 комментария
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Москва прекрасная страна
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"Фабиан Бальбуэна заявил, что доволен жизнью в Москве."

А причем здесь Россия?
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В этом он прав. Для людей с деньгами Москва просто рай и ничем не уступает мировым столицам.
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К сожалению все население РФ не может заключить контракт с Динамо и так же наслаждаться жизнью. Поэтому есть нюансы, как с в том анекдоте.
+29
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+24
Ответ mvpaq
Москва прекрасная страна
Особенно для миллионера!
+20
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+16
Ответ mvpaq
Москва прекрасная страна
Надеюсь когда-нибудь, моя Тверская область войдёт в состав такой прекрасной страны как Москва.😄😄😄😄😄😄
+19
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+14
А Вензема как поживает?
+8
-2
+6
он просто играет не за ивановский Текстильщик
+7
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Ответ Давид Agabekyan
В Лутоне тоже хуже чем в Лондоне
Час езды до Лондона
+7
-3
+4
в Англии, как и в России, тоже есть места, не приведи Господи
а уж про Бразилию и говорить не приходится
Но люди, имеющие зелёные миллионы, в этих местах не бывают, у них другая жизнь
+7
-3
+4
С зарплатой в пару миллионов долларов везде хорошо жить. Хоть на Луне. А сколько простые люди зарабатывают? Какая разница медианных зарплат? Хотя вряд ли футболист в курсе, что это
+11
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+2
Ответ FilinMD
Комментарий скрыт
Отсутствие контракта с футбольным клубом
+7
-5
+2
Ответ greenvud
"Фабиан Бальбуэна заявил, что доволен жизнью в Москве." А причем здесь Россия?
Давно город Москва является не частью России ? Историю изучали ? Комплексы ?
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Ответ Lux_Vid Александров
Комментарий удален модератором
15 рублей тебе уже пришли?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Высокий уровень жизни в Москве - это внутри Садового кольца и на Кутузовском ?
а его дальше и не пускают
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Есть Москва и есть немытая Россия))хотя что мы ноем,Москва все равно слезам не верить.
+1
-1
0
Ответ greenvud
15 рублей тебе уже пришли?
Жду ещё
+1
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0
Ответ Клей Томпсон
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ greenvud
"Фабиан Бальбуэна заявил, что доволен жизнью в Москве." А причем здесь Россия?
Комментарий удален модератором
Ответ Максим Черкашин
Надеюсь когда-нибудь, моя Тверская область войдёт в состав такой прекрасной страны как Москва.😄😄😄😄😄😄
Если Ленинградская до вас раньше не дотянется. Так-то у нас Питере есть планы на вас. У меня бабушка в Твери родилась и выросла.
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Ответ Кирилл Голивец
он просто играет не за ивановский Текстильщик
Авдотьино- сила
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Ответ zzzeeerrrooo
Час езды до Лондона
Хахахаха, то есть чтобы посмотреть как живут нормальные люди, тебе приходится ехать для тебя тоже самое что и жить в этом месте, страшно представить сколько тебе нужно проехать чтобы посмотреть, как живут нормальные люди. Что это за мисто такое?!?
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Когда бабла полные карманы, Москва и в правду прекрасный город для жизни
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Ответ Кирилл Голивец
он просто играет не за ивановский Текстильщик
В Лутоне тоже хуже чем в Лондоне
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В смысле так же как и в Англии??? Все же знают что в Антифашистской империи добра в 100 раз лучше этих англосаксов!!!
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Что Англия, что Чили - один чёрт...
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