Губерниев о смерти Уткина: «Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии. Комментаторский цех осиротел»

Теги Василий Уткин происшествия Дмитрий Губерниев Футбол

Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Уткина.

Спортивный журналист и комментатор Уткин скончался сегодня в возрасте 52 лет.

«Был без связи, только узнал… Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии… Уткина мне очень не хватало на большом экране…

Комментаторский цех осиротел…. Слов нет… 🙏🙏🙏» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

Умер Василий Уткин. Что он значил для вас?

63 комментария
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"На этом всё!С Вами был, Василий Уткин.До скорых встреч"
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+214
Вот и все. Двух любимейших комментаторов больше нет. Обожаю Уткина за Эль-класико, за лигу чемпионов по нтв(матч мю-реал в дуэте с Розановым это легендарно), за чм 2006(Англия и Тринидад и Тобаго шедевр), ну и конечно же за его футбольные передачи. Покойся с миром, Василий. Очень грустно понимать, что больше никогда не услышу его комментарии в живую, остаются только записи( Как по мне, сильнейший комментатор после Розанова.
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Ответ Глебиньо
"На этом всё!С Вами был, Василий Уткин.До скорых встреч"
Играйте в футбол! 🙌
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Ну и почему же его не было на ТВ, раз даже Губерниев понимает, что он был лучшим в профессии?

Замечательное качество Уткина – он не был лицемером.
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Ответ Cruel Snake
Пропасть... Между Губерниевым и Уткиным. Василий настоящий комментатор, Дима 😝приспособленец, 🤡
Давай хотя бы не сейчас разгонять эту тему. Губерниев хорошо сказал
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Я вот уж час как сижу, и просто тупо уставился в экран.
Трудно поверить..
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Такое чувство внутри, как будто умер близкий человек. Очень грустно. Светлая память.
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Ответ Глебиньо
"На этом всё!С Вами был, Василий Уткин.До скорых встреч"
«Играйте в футбол». Так он всегда заканчивал…
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Что у нас за общество такое? Героями становятся только посмертно, а люди которые определяли эпоху и которые внесли самый значимый вклад становятся таковыми только после смерти. Еще вчера половина из нас подшутили бы над Васей, Губерниев бы матерно ругнулся в его сторону, а Андронов обозвал бы того сложным человеком. Сегодня смерть Васи для всех утрата и трагедия. Лицемер на лицемере лицемером погоняет. Если человек действительно такой заслуженный, тогда почему нельзя его любить и чествовать при жизни? А если он не такой, зачем говорить о нём так восторженно после смерти? Можно просто помолчать. Просто посочувствовать.
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Меня всегда интересовало, почему бы не говорить человеку при жизни, что ты им восхищаешься? Что ты его уважаешь, даже если как врага, но уважаешь. Это, возможно, могло бы помочь ему прожить еще долгое время.
Ведь после смерти самому человеку уже не нужны эти хвалебные комментарии, признания, статуи, монументы и памятники. Он всего этого не узнает.
Не бойтесь восхищаться людьми и говорить им об этом при жизни. Цените людей, пока они стоят перед вами. И если любите - говорите об этом при любом удобном случае.
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Ответ Amalfitano
Что у нас за общество такое? Героями становятся только посмертно, а люди которые определяли эпоху и которые внесли самый значимый вклад становятся таковыми только после смерти. Еще вчера половина из нас подшутили бы над Васей, Губерниев бы матерно ругнулся в его сторону, а Андронов обозвал бы того сложным человеком. Сегодня смерть Васи для всех утрата и трагедия. Лицемер на лицемере лицемером погоняет. Если человек действительно такой заслуженный, тогда почему нельзя его любить и чествовать при жизни? А если он не такой, зачем говорить о нём так восторженно после смерти? Можно просто помолчать. Просто посочувствовать.
Если вы искренне не понимаете, почему над живым человеком можно подшутить, а, стоя над гробом, лучше не подшучивать, тогда, пожалуй, вам стоит над этим поразмыслить. И, конечно, помолчать и посочувствовать.
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Как интересно, что Василий объединил вокруг себя столько людей, разных идеологически и духовно. Но при этом все они говорят исключительно хорошее. И нет, я не думаю, что дело в традиции, что "о мертвом или хорошо, или никак". Думаю, дело в самом Васе. Такой уж он был человек
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ЭХ все детство прошло с Футбольным клубом ,низкий поклон Василию за все его труды идеи и работу ,всегда ценил его работы,было очень интересно очень жаль большая утрата
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Он ваше матч тв, Дмитрий, сравнивал с душной свадьбой. Когда вышел на улицу подышать, и теперь не понимаешь зачем входить заново
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Василий, мы будем помнить о тебе... 🥲
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Пропасть... Между Губерниевым и Уткиным. Василий настоящий комментатор, Дима 😝приспособленец, 🤡
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Василий оставил след в спортивной журналистике.
Это горе и большая утрата!😢
Светлая память...
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Ответ Cruel Snake
Пропасть... Между Губерниевым и Уткиным. Василий настоящий комментатор, Дима 😝приспособленец, 🤡
Че, не собрал плюсики?
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Розанов, Гимаев, Уткин - трио великих комментаторов
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Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
и был прав, потому что ни в барах, ни в интернетах не нужны такие продажные личности как Губер, Ананисимов или Черданцев (да тут много имен с Матча может быть)
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Уткин был комментаторской Глыбой ! Когда он комментировал матчи , можно было закрыть глаза и всё будешь представлять с его слов , как идёт игра ! Совсем неожиданный сюжет ухода Василия в такие годы ! Скорблю вместе со всеми , кто знал и слушал Василия ! Пусть будет пухом ему земля !!
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Мне "нравится", что горюот те, кто ненавидел его годами. Канделаки, Губеры, идите лесом
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это не трактовка, это и есть оригинал прямиком из древней Спарты. А вот обрезанный вариант уже «трактовка».
В греческом оригинале Хилона "Не злословь о мёртвых". В латинском переводе Траверсами "О мёртвых ничего, кроме хорошего ". Всё остальное — современные обработки и дописывается.
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Щас мы узнаем, каким хорошим человеком и настоящим профессионалом был Васян, узнаем от тех людей, которые поливали его помоями 10 лет при каждом удобном случае. Ну как обычно у нас.
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Ответ Trash Talking
Меня всегда интересовало, почему бы не говорить человеку при жизни, что ты им восхищаешься? Что ты его уважаешь, даже если как врага, но уважаешь. Это, возможно, могло бы помочь ему прожить еще долгое время. Ведь после смерти самому человеку уже не нужны эти хвалебные комментарии, признания, статуи, монументы и памятники. Он всего этого не узнает. Не бойтесь восхищаться людьми и говорить им об этом при жизни. Цените людей, пока они стоят перед вами. И если любите - говорите об этом при любом удобном случае.
Вася и сам любил язвить над людьми, это человеческие отношения. Но, после драки уже никто кулаками не машет. RIP, легенда
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Если брать по модулю, то Уткин был вообще лучшим в медийном пространстве. С ним ни кто не сравнится в понимании сути любого вопроса.
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когда на коротком промежутке времени уже высказались столько важных и умных людей о Васе , это в полной мере характеризует его как личность, как комментатора, как умельца своего дела! Вася великий, не побоюсь этого слова. Мастер, прощай.
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Пожалуй, персонально, худшая новость за последний год, как минимум
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да оболдеть можно, реально неожиданно и печально.....земля пухом, Вася!!!
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Ну что тут сказать, как бы кто не относился к Василию, его комментарии матчей и футбольный клуб мало кто может переплюнуть.
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