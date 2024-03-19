Губерниев о смерти Уткина: «Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии. Комментаторский цех осиротел»

Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Уткина.

Спортивный журналист и комментатор Уткин скончался сегодня в возрасте 52 лет.

«Был без связи, только узнал… Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии… Уткина мне очень не хватало на большом экране…

Комментаторский цех осиротел…. Слов нет… 🙏🙏🙏» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

Умер Василий Уткин. Что он значил для вас?