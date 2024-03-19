Губерниев о смерти Уткина: «Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии. Комментаторский цех осиротел»
Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Уткина.
Спортивный журналист и комментатор Уткин скончался сегодня в возрасте 52 лет.
«Был без связи, только узнал… Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии… Уткина мне очень не хватало на большом экране…
Комментаторский цех осиротел…. Слов нет… 🙏🙏🙏» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.
Замечательное качество Уткина – он не был лицемером.
Трудно поверить..
Ведь после смерти самому человеку уже не нужны эти хвалебные комментарии, признания, статуи, монументы и памятники. Он всего этого не узнает.
Не бойтесь восхищаться людьми и говорить им об этом при жизни. Цените людей, пока они стоят перед вами. И если любите - говорите об этом при любом удобном случае.
Это горе и большая утрата!😢
Светлая память...