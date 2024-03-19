Тренер «Нефтехимика» Новиков о «Спартаке»: «Меня туда не позовут, и я туда никогда не пойду. Это невозможно на генетическом уровне»

Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что не согласился бы работать в «Спартаке».

– Что будете делать, если позовут в « »?

– Это нереально. Невозможно на генетическом уровне. Во-первых, меня туда никто не позовет. Во-вторых, я туда никогда не пойду.

– Вас за последние год-два упоминали применительно к возможной работе в Нижнем Новгороде, и « ». Что из этого правда?

– Официально ни с кем переговоров не было, как не было и официальных предложений, – сказал воспитанник «Динамо» , долгое время работавший в системе бело-голубых.