Тренер «Нефтехимика» Новиков о «Спартаке»: «Меня туда не позовут, и я туда никогда не пойду. Это невозможно на генетическом уровне»
Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что не согласился бы работать в «Спартаке».
– Что будете делать, если позовут в «Спартак»?
– Это нереально. Невозможно на генетическом уровне. Во-первых, меня туда никто не позовет. Во-вторых, я туда никогда не пойду.
– Вас за последние год-два упоминали применительно к возможной работе в Нижнем Новгороде, Ростове и «Акроне». Что из этого правда?
– Официально ни с кем переговоров не было, как не было и официальных предложений, – сказал воспитанник «Динамо» Кирилл Новиков, долгое время работавший в системе бело-голубых.
с какого 8уя тренера восьмой команды ФНЛ позовут в Спартак?
мужичек явно брешет, побежит так, что даже и не вспомнит о своем Динамовском прошлом
Задавать этот вопрос тренеру любительской команды из Калуги не пробовали?