Тренер «Нефтехимика» Новиков о «Спартаке»: «Меня туда не позовут, и я туда никогда не пойду. Это невозможно на генетическом уровне»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Первая лига Нефтехимик Пари НН Акрон Кирилл Новиков Футбол

Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что не согласился бы работать в «Спартаке».

– Что будете делать, если позовут в «Спартак»?

– Это нереально. Невозможно на генетическом уровне. Во-первых, меня туда никто не позовет. Во-вторых, я туда никогда не пойду.

– Вас за последние год-два упоминали применительно к возможной работе в Нижнем Новгороде, Ростове и «Акроне». Что из этого правда?

– Официально ни с кем переговоров не было, как не было и официальных предложений, – сказал воспитанник «Динамо» Кирилл Новиков, долгое время работавший в системе бело-голубых.

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нет ничего смешнее таких вот громких заявлений))
+36
-12
+24
Я с Меган Фокс тоже не переспал бы. Честное слово) Да и не предложит)
+28
-6
+22
На счет не позовут, у нас и своих таких Новиковых хватает, что аж через край сыплются. Что касается «генетического уровня», слышал ли гражданин Новиков когда-нибудь о Константине Ивановиче Бескове?
+16
-5
+11
я конечно, все понимаю, но что за клоунский вопрос и что за бредовый пафосный ответ?)
с какого 8уя тренера восьмой команды ФНЛ позовут в Спартак?
мужичек явно брешет, побежит так, что даже и не вспомнит о своем Динамовском прошлом
+7
-1
+6
Ответ Геннадий Киселев
Печально, конечно, но и меня в Спартак не позовут.
Крепись
+5
0
+5
Ответ Mohnatiy
Нет ничего смешнее таких вот громких заявлений))
Его спросили - он ответил
+10
-5
+5
Это кто вообще? Мостовой в запой ушёл что ли, трубку не берёт?
+5
-2
+3
Печально, конечно, но и меня в Спартак не позовут.
+5
-3
+2
наш пиндюк..
+5
-3
+2
Ответ Peter Parker
На счет не позовут, у нас и своих таких Новиковых хватает, что аж через край сыплются. Что касается «генетического уровня», слышал ли гражданин Новиков когда-нибудь о Константине Ивановиче Бескове?
не просто знает, его папа "автоген" еще мальчишкой у Беского тренировался.....уверен много чего интересного сыну рассказал про Великого игрока и тренера..
+3
-1
+2
Кто это?Я серьезно.
+2
-1
+1
Ответ Александр Васильев
второго тренера средненького Базеля же пригласили)
Абаскаль был главным , Базель не середняк в Швейцарии
+2
-1
+1
Ответ Mohnatiy
Нет ничего смешнее таких вот громких заявлений))
наверное ты имел ввиду вопроса?) Он же не сам себе вопрос этот задал, а если ты прочитал отрывок из вью, то он сказал, что его туда и не позовут
+1
0
+1
А что, за) так называемый журналист, спрашивает этот бред?
+1
0
+1
Ещё б знать кто это... 🙃
+2
-1
+1
Упоминание Спартака - тест на адекватность?
+1
0
+1
Кто такой Новикофф?
0
0
0
Новиков, серьёзно? Тот Новиков, что в ФНЛ и даже не лидер, что с Динамо жесточайше облажался в Лиге Европы, и с чего его позовут в Спартак?
Задавать этот вопрос тренеру любительской команды из Калуги не пробовали?
0
0
0
кто такой тренер нефтехимик а?
0
0
0
Аллергия на свеклу? :)
0
0
0
достаточно "во-первых", продолжать уже не стоит
0
0
0
Гусь cвиньям не товарищ. На генетическом уровне
+3
-3
0
Надо было остановится на во первых
0
0
0
Ответ Peter Parker
На счет не позовут, у нас и своих таких Новиковых хватает, что аж через край сыплются. Что касается «генетического уровня», слышал ли гражданин Новиков когда-нибудь о Константине Ивановиче Бескове?
Таких как Новиков маловато. Там больше всякие цари, которые просто требуют чтоб их назначили, а Новиков и в Динамо поработал, а еврокубки вывел, хоть там и провал. Уже несколько лет с Нефтихимиком неплохо работает, для клуба без задач
+1
-1
0
Даже интересно кто именно не дружит с головой, раз упоминал применительно к Ростову при живом то Карпине.
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Кто это?Я серьезно.
Раньше тренировал дубль Динамо. Потом короткое время тренировал основу.
0
0
0
Ответ Сергей Галынский
А что, за) так называемый журналист, спрашивает этот бред?
РБ Спорт, и этим всё сказано.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий