«Сан-Паулу» – «Новоризонтино». Смотрите матч на Sports в прямом эфире с комментарием Спивака и Терентьева
«Сан-Паулу» играет с «Новоризонтино» в 1/4 финала Лиги Паулиста.
Sports показывает матч в прямом эфире, комментируют игру Александр Спивак и Артем Терентьев.
Трансляции проходят при поддержке Winline.
- Дата проведения
- 18 марта, 00.00, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
- Голы:
- 0:1 – 12 Ромуло, 1:1 – 23 Феррейринья.
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Сан-Паулу –
Рафаэл, Рафинья (Игор Винисиус, 80), Арболеда, Диего Коста, Велингтон (Хамес, 80), Майя, Лусиано, Лукас Моура, Алиссон, Андре Силва (Араухо, 65), Феррейринья (Эрик, 27).
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Новоризонтино –
Жорди, Лепу, Сезар (Палм, 71), Шико, Луизао, Реверсон, Фариа (Дантас, 84), Марлон Адриано, Вагининьо (Фабрисио Даниэл, 61), Пессоа (Лукка, 46), Ромуло (Данило, 84).
- Серия пенальти
- 1:0.
- Предупреждения:
- Арболеда (58), Вагининьо (59), Марлон Адриано (67), Шико (75), Лукка (87).
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