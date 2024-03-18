«Сан-Паулу» – «Новоризонтино». Смотрите матч на Sports в прямом эфире с комментарием Спивака и Терентьева

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«Сан-Паулу» играет с «Новоризонтино» в 1/4 финала Лиги Паулиста.

Sports показывает матч в прямом эфире, комментируют игру Александр Спивак и Артем Терентьев.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

 

Сан-Паулу – Новоризонтино 2:1 (пенальти)
Дата проведения
18 марта, 00.00, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 12 Ромуло, 1:1 – 23 Феррейринья.
Сан-ПаулуРафаэл, Рафинья (Игор Винисиус, 80), Арболеда, Диего Коста, Велингтон (Хамес, 80), Майя, Лусиано, Лукас Моура, Алиссон, Андре Силва (Араухо, 65), Феррейринья (Эрик, 27).
НоворизонтиноЖорди, Лепу, Сезар (Палм, 71), Шико, Луизао, Реверсон, Фариа (Дантас, 84), Марлон Адриано, Вагининьо (Фабрисио Даниэл, 61), Пессоа (Лукка, 46), Ромуло (Данило, 84).
Серия пенальти
1:0.
Предупреждения:
Арболеда (58), Вагининьо (59), Марлон Адриано (67), Шико (75), Лукка (87).

 

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