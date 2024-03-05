Окружение Моуринью считает, что «Челси» не заинтересован в Жозе. В клубе думают, что приход «олицетворявшего прежнее руководство» тренера стал бы «неправильным сигналом» (Daily Mail)

Жозе Моуринью вряд ли вернется в «Челси».

Daily Mail сообщает, что близкие к 61-летнему специалисту источники отказались говорить, хочет ли тот снова поработать в лондонском клубе, однако отметили, что, по их мнению, у «синих» нет желания опять назначать португальца.

Инсайдеры в «Челси» тоже сообщили, что особого интереса нет, а обращение к тренеру, «олицетворявшему прежнее руководство», стало бы «неправильным сигналом».

Моуринью работал в клубе с 2004 по 2007 год, а также с 2013-го по 2015-й. Под его руководством «Челси» три раза выиграл чемпионат Англии.

Фанаты «Челси» выкрикивали «Боули, ты #####!» и скандировали имена Абрамовича и Моуринью на игре с «Брентфордом»