Окружение Моуринью считает, что «Челси» не заинтересован в Жозе. В клубе думают, что приход «олицетворявшего прежнее руководство» тренера стал бы «неправильным сигналом» (Daily Mail)
Жозе Моуринью вряд ли вернется в «Челси».
Daily Mail сообщает, что близкие к 61-летнему специалисту источники отказались говорить, хочет ли тот снова поработать в лондонском клубе, однако отметили, что, по их мнению, у «синих» нет желания опять назначать португальца.
Инсайдеры в «Челси» тоже сообщили, что особого интереса нет, а обращение к тренеру, «олицетворявшему прежнее руководство», стало бы «неправильным сигналом».
Моуринью работал в клубе АПЛ с 2004 по 2007 год, а также с 2013-го по 2015-й. Под его руководством «Челси» три раза выиграл чемпионат Англии.
Фанаты «Челси» выкрикивали «Боули, ты #####!» и скандировали имена Абрамовича и Моуринью на игре с «Брентфордом»
Вообще, по итогу, если не брать случаи, где Моур не хотел ждать развития игрока (Салах, Де Брюйне), с остальными игроками/командами, с которыми у него были траблы - он оказался прав
Погда, Марсиаль, Ндомбеле и многие другие так и скатились