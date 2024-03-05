Окружение Моуринью считает, что «Челси» не заинтересован в Жозе. В клубе думают, что приход «олицетворявшего прежнее руководство» тренера стал бы «неправильным сигналом» (Daily Mail)

Теги Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Футбол

Жозе Моуринью вряд ли вернется в «Челси».

Daily Mail сообщает, что близкие к 61-летнему специалисту источники отказались говорить, хочет ли тот снова поработать в лондонском клубе, однако отметили, что, по их мнению, у «синих» нет желания опять назначать португальца.

Инсайдеры в «Челси» тоже сообщили, что особого интереса нет, а обращение к тренеру, «олицетворявшему прежнее руководство», стало бы «неправильным сигналом».

Моуринью работал в клубе АПЛ с 2004 по 2007 год, а также с 2013-го по 2015-й. Под его руководством «Челси» три раза выиграл чемпионат Англии.

Фанаты «Челси» выкрикивали «Боули, ты #####!» и скандировали имена Абрамовича и Моуринью на игре с «Брентфордом»

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25 комментариев
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Правильные решения закончились с уходом Абрамовича
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не Моур это слишком очевидный шаг для нынешнего Челси, скорей они позовут какого нибудь угучукву тренировать
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*Олицетворявшего ПОБЕДЫ тренера

Вообще, по итогу, если не брать случаи, где Моур не хотел ждать развития игрока (Салах, Де Брюйне), с остальными игроками/командами, с которыми у него были траблы - он оказался прав
Погда, Марсиаль, Ндомбеле и многие другие так и скатились
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Ответ Serega1489
Было бы по человечески жаль фанатов Челси, если бы они его подписали. Два физрука подряд это слишком, так и в чемпионшип можно. Нужно в следующем сезоне нормального тренера искать
Какая чушь, Моур может и сбитый лётчик и динозавр и морально устарел, но называть его физруком это надо быть совсем не далёким. Да и что такое нормальный тренер? Гвардиода, Клопп, Анчи, остальное все будет под вопросом. Все перспективные типа ДеДзерби не факт что смогут в ТОП клубе где спрос и давление не сравнимо с клубами типа Брайтона.
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Ответ King_X
*Олицетворявшего ПОБЕДЫ тренера Вообще, по итогу, если не брать случаи, где Моур не хотел ждать развития игрока (Салах, Де Брюйне), с остальными игроками/командами, с которыми у него были траблы - он оказался прав Погда, Марсиаль, Ндомбеле и многие другие так и скатились
С Ндомбеле, к слову, он возился не без успеха, но там сложно все.)
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Ответ Yelzin Teheda
не Моур это слишком очевидный шаг для нынешнего Челси, скорей они позовут какого нибудь угучукву тренировать
Угучуква Владимирович Мостовой
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Что тут скажешь, руководство разбирается в футБоуле.
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Ну и зря, на полтора сезона было бы самое то. Учитывая что в команде два вагона молодёжи, хотя бы характер бы им привил. Но раз такие принципиальные, будем терпеть топаря Мяурисио.
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До какого же маразма можно дойти... (
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Жм не найдёт общий язык с игроками, которые в расположение Челси., это было бы красивая сказка , для Челси и Жм.
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7хаг в Челси , Поттер в МЮ, Почетинно в Саутгемптон:)
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просто "плач и смотри" для меня лично как болельщика челси 😥
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Моуру 61 😵‍💫
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Моуру 61 😵‍💫
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Моуру 61 😵‍💫
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Моуру 61 😵‍💫
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Прежнее руководство олицетворяло собой разумное руководство клубом, которое привело к многочисленным трофеям. Отрицать разумный стиль правления клубом-безумие, которое приведёт этих людей к краху.
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Зачем это все Жозе? Мне кажется, он подустал от проблемных команд, с которыми продолжал бороться за трофеи, в силу амбиций, хотя это и творчество, и все такое…
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Ответ King_X
*Олицетворявшего ПОБЕДЫ тренера Вообще, по итогу, если не брать случаи, где Моур не хотел ждать развития игрока (Салах, Де Брюйне), с остальными игроками/командами, с которыми у него были траблы - он оказался прав Погда, Марсиаль, Ндомбеле и многие другие так и скатились
Видите ли, такой подход в обе стороны работает. Можно же сказать и так, что все эти игроки оказались правы, высказывая недовольство Моуром, в итоге, он так и скатился)
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Ответ S_Vladimirov
Видите ли, такой подход в обе стороны работает. Можно же сказать и так, что все эти игроки оказались правы, высказывая недовольство Моуром, в итоге, он так и скатился)
У Моуриньо всё так или иначе скатывается к саботажу игроков и увольнению. У него жёсткие требования, а игроки сейчас разбалованные и безответственные. На них невозможно как-либо повлиять, а прогибаться он не может и не будет.
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