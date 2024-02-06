Ротен призвал City Football Group «убираться из Франции» на фоне возможного трансфера Савио из «Труа» в «Сити»: «Они не нужны французскому футболу. Клуб используют как плацдарм»

Жером Ротен призвал владельцев «Ман Сити» убраться из Франции.

Ранее стало известно, что «горожане» договорились о трансфере лучшего ассистента «Жироны» , арендованного клубом у «Труа». Как и « », « » и « » входят в состав City Football Group.

«Возможно, они думают, что раз речь идет о «Труа», мы потеряем бдительность. Я считаю это проблемой. Я просто хочу сказать им: «Убирайтесь, вы не нужны французскому футболу». Мне не страшно это говорить, они нам не нужны.

Это меня злит. С этим игроком все начинает сходиться. Они используют этот клуб как плацдарм для определенных игроков. Савио – качественный игрок, который мог бы принести пользу «Труа».

Они продали нам идею клуба, который должен был закрепиться в Лиге 1, но сейчас он в самом низу Лиги 2 (на 15-м месте из 20 – Sports.ru).

С Савио мы прошли важную веху. Мы должны осудить это. И если протестов недостаточно, то мы больше не пойдем на стадион, оставим их в дерьме, дадим им понять, что им нужно уйти», – заявил бывший игрок «Труа» и «ПСЖ».

АПЛ оценит цену трансфера Савио в «Ман Сити», чтобы «горожане» не попытались нарушить правила лиги. «Сити», «Жирона» и «Труа» входят в одну группу