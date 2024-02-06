Ротен призвал City Football Group «убираться из Франции» на фоне возможного трансфера Савио из «Труа» в «Сити»: «Они не нужны французскому футболу. Клуб используют как плацдарм»
Жером Ротен призвал владельцев «Ман Сити» убраться из Франции.
Ранее стало известно, что «горожане» договорились о трансфере лучшего ассистента «Жироны» Савио Морейры, арендованного клубом у «Труа». Как и «Ман Сити», «Жирона» и «Труа» входят в состав City Football Group.
«Возможно, они думают, что раз речь идет о «Труа», мы потеряем бдительность. Я считаю это проблемой. Я просто хочу сказать им: «Убирайтесь, вы не нужны французскому футболу». Мне не страшно это говорить, они нам не нужны.
Это меня злит. С этим игроком все начинает сходиться. Они используют этот клуб как плацдарм для определенных игроков. Савио – качественный игрок, который мог бы принести пользу «Труа».
Они продали нам идею клуба, который должен был закрепиться в Лиге 1, но сейчас он в самом низу Лиги 2 (на 15-м месте из 20 – Sports.ru).
С Савио мы прошли важную веху. Мы должны осудить это. И если протестов недостаточно, то мы больше не пойдем на стадион, оставим их в дерьме, дадим им понять, что им нужно уйти», – заявил бывший игрок «Труа» и «ПСЖ».
АПЛ оценит цену трансфера Савио в «Ман Сити», чтобы «горожане» не попытались нарушить правила лиги. «Сити», «Жирона» и «Труа» входят в одну группу
это контрпродуктивно по умолчанию. И что значит обещали? Боули обещал ЛЧ, Лапорта обещал Холланда, фанаты реала обещали Мбаппе и что дальше.
Если даже Савио не играл за Труа, то он там оказался и за него клуб мог очень неплохую компенсацию получить, а что они сейчас получат?! 50 тысяч как за Сутормина?
Может и выгодно, почему нет? Это не флагманский проект, на него затраты вряд ли планировались сильные. На поддержание клуба в вышке нужно тратить гораздо больше. А так есть вертикаль, например, Труа - Жирона - Сити.
Такие забавные. Типа раз и все?