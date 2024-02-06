Ротен призвал City Football Group «убираться из Франции» на фоне возможного трансфера Савио из «Труа» в «Сити»: «Они не нужны французскому футболу. Клуб используют как плацдарм»

Теги Труа Жером Ротен Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Ла Лига Д2 Франция Жирона Савио Морейра Футбол

Жером Ротен призвал владельцев «Ман Сити» убраться из Франции.

Ранее стало известно, что «горожане» договорились о трансфере лучшего ассистента «Жироны» Савио Морейры, арендованного клубом у «Труа». Как и «Ман Сити», «Жирона» и «Труа» входят в состав City Football Group.

«Возможно, они думают, что раз речь идет о «Труа», мы потеряем бдительность. Я считаю это проблемой. Я просто хочу сказать им: «Убирайтесь, вы не нужны французскому футболу». Мне не страшно это говорить, они нам не нужны.

Это меня злит. С этим игроком все начинает сходиться. Они используют этот клуб как плацдарм для определенных игроков. Савио – качественный игрок, который мог бы принести пользу «Труа».

Они продали нам идею клуба, который должен был закрепиться в Лиге 1, но сейчас он в самом низу Лиги 2 (на 15-м месте из 20 – Sports.ru).

С Савио мы прошли важную веху. Мы должны осудить это. И если протестов недостаточно, то мы больше не пойдем на стадион, оставим их в дерьме, дадим им понять, что им нужно уйти», – заявил бывший игрок «Труа» и «ПСЖ».

АПЛ оценит цену трансфера Савио в «Ман Сити», чтобы «горожане» не попытались нарушить правила лиги. «Сити», «Жирона» и «Труа» входят в одну группу

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34 комментария
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Заходят как-то в бар Мостовой, ротен и агбонлахор…
+95
-5
+90
Неужели он правда думает, что Савио после такого сезона действительно стал бы играть в Труа? Сказочный
+52
-4
+48
Ответ Amsterdam
Заходят как-то в бар Мостовой, ротен и агбонлахор…
А Кассано им говорит ....))
+29
-1
+28
Ответ Andrew Kolevatykh
Я не слежу за Францией, но если клубу обещали высшую лигу, а он в подвале второго дивизиона, то гнев справедлив. И пиар тут не при чем, это просто факт.
Ты всерьез считаешь, что сити групп выгодно, чтобы их фарм клуб свалился в 3-ю лигу?
это контрпродуктивно по умолчанию. И что значит обещали? Боули обещал ЛЧ, Лапорта обещал Холланда, фанаты реала обещали Мбаппе и что дальше.
+16
-1
+15
Ответ Amsterdam
Заходят как-то в бар Мостовой, ротен и агбонлахор…
И спрашивают у бармена: " А Данн не заходил?"
+17
-2
+15
интересно, что он думает про аренду Нуама Лионом из Моленбека
+12
-2
+10
В каждой стране есть свой Мостовой
+11
-4
+7
Месси ушел. Ротен выбрал МС как способ пиариться.
+13
-7
+6
Если система Сити работает на один клуб, почему Жирона успешна? Труа - вечная команда-лифт, Савио в любом случае кто-то купил бы.
+6
-1
+5
Ответ Willy Kambwala
А Кассано им говорит ....))
Нет, только Дани Алвес с девочками был!
+5
0
+5
Ответ Lose Yourself
Неужели он правда думает, что Савио после такого сезона действительно стал бы играть в Труа? Сказочный
Неужели после такого сезона труа не захотели его продать?))
+6
-2
+4
Ротену больше не наливать.
+5
-1
+4
Ответ Willy Kambwala
А Кассано им говорит ....))
Он бармен…
+2
0
+2
Ответ Amsterdam
Заходят как-то в бар Мостовой, ротен и агбонлахор…
Дарвин тоже хотел зайти но не попал в нужную дверь
+2
0
+2
Ну он же по факту прав.
Если даже Савио не играл за Труа, то он там оказался и за него клуб мог очень неплохую компенсацию получить, а что они сейчас получат?! 50 тысяч как за Сутормина?
+2
0
+2
Если этот ротен такой моралист. Пускай с псж борется, который в 10 раз больше нарушил правил, чем тот же сити. Но французская лига их покрывает. А уефа они подкупили.
+6
-4
+2
Что он так раскукарекался-то? Савио явный топ - и не уровень 2 лиги Франции уж точно
+2
-1
+1
Ответ Илья Мурашов
Месси ушел. Ротен выбрал МС как способ пиариться.
Я не слежу за Францией, но если клубу обещали высшую лигу, а он в подвале второго дивизиона, то гнев справедлив. И пиар тут не при чем, это просто факт.
+9
-8
+1
Ответ Илья Мурашов
Месси ушел. Ротен выбрал МС как способ пиариться.
Кто обещал им что-то? Какой гнев? Ротен типа фанат труа? Они и без сфг улетели бы в пердив. Еще и обанкротились бы. А савио в любом случае не играл бы в труа.
+3
-2
+1
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Ты всерьез считаешь, что сити групп выгодно, чтобы их фарм клуб свалился в 3-ю лигу? это контрпродуктивно по умолчанию. И что значит обещали? Боули обещал ЛЧ, Лапорта обещал Холланда, фанаты реала обещали Мбаппе и что дальше.
Вот только это не Лапорта, не фанаты и не эксцентричный бизнесмен, а налаженная годами спортивная структура.

Может и выгодно, почему нет? Это не флагманский проект, на него затраты вряд ли планировались сильные. На поддержание клуба в вышке нужно тратить гораздо больше. А так есть вертикаль, например, Труа - Жирона - Сити.
+2
-1
+1
Ответ Andrew Kolevatykh
Вот только это не Лапорта, не фанаты и не эксцентричный бизнесмен, а налаженная годами спортивная структура. Может и выгодно, почему нет? Это не флагманский проект, на него затраты вряд ли планировались сильные. На поддержание клуба в вышке нужно тратить гораздо больше. А так есть вертикаль, например, Труа - Жирона - Сити.
Боули годами? Вертикаль... просто слово понравилось или в последнем предложении действительно есть смысл? Зачем покупать клуб без идеи его дальнейшего развития? Типа миллиардер купит ваз 2101, Киа Рио и Майбах, чтобы была вертикаль??? И ездить будет на копейке, там расход низкий гсм и запчасти дешевые... Так?)
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Ответ kustarnik555@gmail.com
Дарвин тоже хотел зайти но не попал в нужную дверь
И вместо этого заходит и видит Кержа
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Ответ Lose Yourself
Неужели он правда думает, что Савио после такого сезона действительно стал бы играть в Труа? Сказочный
Да он собственно и в Жирону ушёл, потому что уровнем выше Труа
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Ответ f0mk4
Что он так раскукарекался-то? Савио явный топ - и не уровень 2 лиги Франции уж точно
Уровень или нет, но он их игрок и им решать что с ним делать.
0
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Dolbaeb
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Где-то сейчас поперхнулись Нант, Страсбург и Монпелье
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Тут как никогда согласен с ним. Для французского футбола это не в плюс уж точно
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Согласен с Ротеном
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Если это не для хайпа, а искренне, то может нужен психолог )
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А обещали когда? Может через пару лет выйдет в вышку. Жирону тоже взяли не в примере когда была.
Такие забавные. Типа раз и все?
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