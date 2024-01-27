Лайнсмену матча «Вольфсбург» – «Кельн» мяч попал в голову. Его заменил 4-й судья, а резервным арбитром стал зритель – вратарь команды региональной лиги

В Бундеслиге ассистента судьи заменили после попадания мячом в голову.

Матч 19-го тура « » – « » (1:1, второй тайм) приостанавливали на несколько минут из-за травмы лайнсмена Торбена Зивера.

Защитник «Кельна» выносил мяч и попал в голову судье. 36-летний рефери упал на газон.

Парамедики закрыли Зивера одеялами от зрителей и оказали ему первую помощь. Мужчина смог сам уйти в подтрибунное помещение, и там ему продолжили оказывать помощь врачи.

Четвертый судья матча Николас Винтер занял место Зивера на бровке. Однако для продолжения матча нужен был резервный судья.

Диктор на стадионе сделал объявление, попросив помощи. На трибунах в этот момент находился 32-летний спортивный директор и вратарь команды региональной лиги Тобиас Крулл. Он и стал четвертым судьей, и матч продолжился.