Игроки сборной Гвинеи отказались тренироваться из-за невыплаты бонусов за выход в плей-офф Кубка Африки. Обещали по 10 тысяч долларов

Сборная Гвинеи отказался тренироваться из-за невыплаты бонусов.

Футболистам полагались премиальные по 10 тысяч долларов на каждого за выход в плей-офф Кубка Африки, но деньги не были получены. В знак протеста игроки отказались тренироваться.

Однако, по данным RMC Sport, вопрос будет решен. Представитель гвинейского министерства пообещал в субботу выплатить премиальные.

В воскресенье Гвинея сыграет с Экваториальной Гвинеей в 1/8 финала Кубка Африки.