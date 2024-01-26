Игроки сборной Гвинеи отказались тренироваться из-за невыплаты бонусов за выход в плей-офф Кубка Африки. Обещали по 10 тысяч долларов
Сборная Гвинеи отказался тренироваться из-за невыплаты бонусов.
Футболистам полагались премиальные по 10 тысяч долларов на каждого за выход в плей-офф Кубка Африки, но деньги не были получены. В знак протеста игроки отказались тренироваться.
Однако, по данным RMC Sport, вопрос будет решен. Представитель гвинейского министерства пообещал в субботу выплатить премиальные.
В воскресенье Гвинея сыграет с Экваториальной Гвинеей в 1/8 финала Кубка Африки.
Осталось гадать - кто на этот раз украдет все премиальные и сбежит вмести с ними
Помню там даже Сонг протестовал за пару кусков зелени, играя в Арсенале😭