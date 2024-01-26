Игроки сборной Гвинеи отказались тренироваться из-за невыплаты бонусов за выход в плей-офф Кубка Африки. Обещали по 10 тысяч долларов

Теги происшествия Кубок Африки сборная Гвинеи деньги Футбол

Сборная Гвинеи отказался тренироваться из-за невыплаты бонусов.

Футболистам полагались премиальные по 10 тысяч долларов на каждого за выход в плей-офф Кубка Африки, но деньги не были получены. В знак протеста игроки отказались тренироваться.

Однако, по данным RMC Sport, вопрос будет решен. Представитель гвинейского министерства пообещал в субботу выплатить премиальные.

В воскресенье Гвинея сыграет с Экваториальной Гвинеей в 1/8 финала Кубка Африки.

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19 комментариев
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Стандартная история каждый кубок Африки.
Осталось гадать - кто на этот раз украдет все премиальные и сбежит вмести с ними
+42
-1
+41
Кубок Африки это про всё,кроме футбола:)
+25
-3
+22
Ha-ha, classic🚬😼
+10
-1
+9
Ответ Cristiano Ronaldo
Вот за это и не люблю африканские сборные! Денег не заплатили - играть не будем, причём плевать на патриотизм. Мне важнее игра в клубе, играть за сборную не буду, это тоже норма для африканцев. Сборная Камеруна это вообще что-то невообразимое, по совокупности скандалов и стачек, их давно пора расформировать с федерацией. Ещё вспомнилось про сборную Сенегала в 2002-м, когда у них эмоциальный запал иссяк и они бросили играть в раунде плей-офф, поэтому и вылетели.
На патриотизм семья не накормишь а у них большие семьи
+4
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Наши за такие премиальные тоже не выходят.
+3
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+3
Весёлые кнеш ребята эти африканцы )) Ни один крупный турнир с ними без срачей не обходится ))
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Каждому по 10 тысяч бакинских - так почти весь бюджет Гвинеи уйдёт на премиальные)
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10к всего? Что так мало?
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А как же без этого? Молодцы не подвели…
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Премиашки
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везде кидалово
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Коротко о том, как африканцы любят свою любимую Африку😂
Помню там даже Сонг протестовал за пару кусков зелени, играя в Арсенале😭
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Федерация обиделась что с третьего места вышли, хотели прямой путёвкой
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Помните как игрок сборной Камеруна получил почки денег после протеста на ЧМ и нежно их целовал…влюбился в бабло…
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Ответ ta-tosha
Стандартная история каждый кубок Африки. Осталось гадать - кто на этот раз украдет все премиальные и сбежит вмести с ними
У буков уже есть такая линия?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Вот за это и не люблю африканские сборные! Денег не заплатили - играть не будем, причём плевать на патриотизм. Мне важнее игра в клубе, играть за сборную не буду, это тоже норма для африканцев. Сборная Камеруна это вообще что-то невообразимое, по совокупности скандалов и стачек, их давно пора расформировать с федерацией. Ещё вспомнилось про сборную Сенегала в 2002-м, когда у них эмоциальный запал иссяк и они бросили играть в раунде плей-офф, поэтому и вылетели.
Ага, а не платить сборной деньги за работу - это патриотизм?
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