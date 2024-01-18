«Калининград – очень хорошее место для жизни. Опасений не было». Агент колумбийца Андраде о переходе в «Балтику»

Теги премьер-лига Россия Балтика агенты Кевин Андраде Футбол

Агент прокомментировал переход колумбийца Кевина Андраде в «Балтику».

«Кевин хочет играть в Европе. В России есть условия, чтобы дать ему развиваться как игроку для достижения высокого уровня в РПЛ. Более того, это как мост к другим, более конкурентоспособным лигам.

«Балтика» – хороший шаг для тех, кто хочет и верит, что может подняться выше.

Каких-либо опасений при переезде у нас не было. Калининград – очень хорошее место для жизни», – сказал агент Филипе Диаш, представляющий интересы защитника «Балтики».

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9 комментариев
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Так он сам не из самой спокойной страны приехал. Чего ему опасаться?
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Во дела - со всех сторон окружены странами НАТО, а в городе спокойнее, чем в Москве
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После Колумбии и Новая Земля неплоха.
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Я живу в Калининграде и был пару раз в Колумбии))
Поэтому понимаю о чем говорит его агент))
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Ответ Максим Анаркулов
Я живу в Калининграде и был пару раз в Колумбии)) Поэтому понимаю о чем говорит его агент))
что ты там делал?наркоту перевозил?
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Ответ Максим Анаркулов
Я живу в Калининграде и был пару раз в Колумбии)) Поэтому понимаю о чем говорит его агент))
Не пишите бред, работаю на метизном заводе (ВМЗ) в Сортовале (Карелия). Промзволство гвоздей на всю страну
тыже вроде в карелии живёшь и работаешь
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