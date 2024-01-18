«Калининград – очень хорошее место для жизни. Опасений не было». Агент колумбийца Андраде о переходе в «Балтику»

Агент прокомментировал переход колумбийца Кевина Андраде в «Балтику».

«Кевин хочет играть в Европе. В России есть условия, чтобы дать ему развиваться как игроку для достижения высокого уровня в . Более того, это как мост к другим, более конкурентоспособным лигам.

« » – хороший шаг для тех, кто хочет и верит, что может подняться выше.

Каких-либо опасений при переезде у нас не было. Калининград – очень хорошее место для жизни», – сказал агент Филипе Диаш, представляющий интересы защитника «Балтики».