Джан признан лучшим игроком сборной Германии в 2023 году

Эмре Джан признан лучшим игроком Германии по итогам 2023 года.

Футболист дортмундской « » в прошлом году провел 6 матчей за национальную команду. Джан стал лучшим игроком сборной Германии, набрав 64,6% голосов болельщиков.

Второе место занял его одноклубник , который в 2023-м забил 7 голов за сборную (11,7% голосов), а третье место занял из «Баварии» (9,4%).

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