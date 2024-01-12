Джан признан лучшим игроком сборной Германии в 2023 году
Эмре Джан признан лучшим игроком Германии по итогам 2023 года.
Футболист дортмундской «Боруссии» в прошлом году провел 6 матчей за национальную команду. Джан стал лучшим игроком сборной Германии, набрав 64,6% голосов болельщиков.
Второе место занял его одноклубник Никлас Фюллькруг, который в 2023-м забил 7 голов за сборную (11,7% голосов), а третье место занял Джамал Мусиала из «Баварии» (9,4%).
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