Джан признан лучшим игроком сборной Германии в 2023 году

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Сборная Германии по футболу рейтинги Эмре Джан Никлас Фюллькруг Джамал Мусиала Футбол

Эмре Джан признан лучшим игроком Германии по итогам 2023 года.

Футболист дортмундской «Боруссии» в прошлом году провел 6 матчей за национальную команду. Джан стал лучшим игроком сборной Германии, набрав 64,6% голосов болельщиков. 

Второе место занял его одноклубник Никлас Фюллькруг, который в 2023-м забил 7 голов за сборную (11,7% голосов), а третье место занял Джамал Мусиала из «Баварии» (9,4%).

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5 комментариев
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Дожили. В сборной Германии не нашлось никого лучше Джана.
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Постирония зашла слишком далеко
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Лучшим из худших)
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мдааааа
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