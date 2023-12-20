Хау об упущенной победе «Ньюкасла» над «Челси»: «Крайне обидно. Похожее чувство было после матча с «ПСЖ»

Эдди Хау оценил поражение от «Челси» (1:1, 2:4 по пенальти).

Главный тренер « » высказался после матча 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором «синие» отыгрались на 92-й минуте.

«Крайне обидно. Очень похожее чувство было после матча с « » (в Париже «сороки» упустили победу на 98-й минуте – прим. Sports.ru).

Ребята играли с огромной самоотдачей, выложились полностью, и мы долго вели в счете. Мы очень хорошо оборонялись, но недотянули до конца.

Любой пропущенный нами гол – это коллективная ошибка, не индивидуальная. Думаю, сегодня как команда мы защищались блестяще – явных голевых моментов у соперника не было», – сказал Хау.

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