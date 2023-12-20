Хау об упущенной победе «Ньюкасла» над «Челси»: «Крайне обидно. Похожее чувство было после матча с «ПСЖ»

Теги ПСЖ Челси Ньюкасл Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги Эдди Хау Футбол

Эдди Хау оценил поражение от «Челси» (1:1, 2:4 по пенальти).

Главный тренер «Ньюкасла» высказался после матча 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором «синие» отыгрались на 92-й минуте.

«Крайне обидно. Очень похожее чувство было после матча с «ПСЖ» (в Париже «сороки» упустили победу на 98-й минуте – прим. Sports.ru).

Ребята играли с огромной самоотдачей, выложились полностью, и мы долго вели в счете. Мы очень хорошо оборонялись, но недотянули до конца.

Любой пропущенный нами гол – это коллективная ошибка, не индивидуальная. Думаю, сегодня как команда мы защищались блестяще – явных голевых моментов у соперника не было», – сказал Хау.

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6 комментариев
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Ощущения действительно похожие. Там, и там, отвозили ньюкасловский автобус и только чудом не сделали разгромный счёт. Выставили полную основу в ненужном матче, потом опять будут плакаться из-за травм. Неприятное поведение на поле и странные высказывания за его пределами.
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Ответ waleri
Удивлен, что Хау выпустил основу в ничего не значащем турнире (это совсем не престижный Кубок Англии). Кастл итак еле набирает обойму на игры из-за массовости травмированных. Основа физически проседает в концовках мачтей, почему и вылетели из ЛЧ. А впереди с разницей всего в 3 дня две битвы с подвалом АПЛ "Лутоном" и "Ноттингемом", которые будут носится и рубится будь здоров!
Никому не нужный кубок Лиги в последние 10 лет брали только МЮ, Ливерпуль, Челси и МС, вот такой ненужный кубок:)) Это трофей, которых в истории Ньюкасла не так и много:)
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+4
Ответ waleri
Удивлен, что Хау выпустил основу в ничего не значащем турнире (это совсем не престижный Кубок Англии). Кастл итак еле набирает обойму на игры из-за массовости травмированных. Основа физически проседает в концовках мачтей, почему и вылетели из ЛЧ. А впереди с разницей всего в 3 дня две битвы с подвалом АПЛ "Лутоном" и "Ноттингемом", которые будут носится и рубится будь здоров!
Они из ЛЧ вылетели. А Кубок Лиги ничем не отличается от Кубка Англии.
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Что обидного? Выиграла та команда, что играла в атаку весь матч, а не сидела в обороне, забив после глупой ошибки.
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Удивлен, что Хау выпустил основу в ничего не значащем турнире (это совсем не престижный Кубок Англии). Кастл итак еле набирает обойму на игры из-за массовости травмированных. Основа физически проседает в концовках мачтей, почему и вылетели из ЛЧ. А впереди с разницей всего в 3 дня две битвы с подвалом АПЛ "Лутоном" и "Ноттингемом", которые будут носится и рубится будь здоров!
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Ну какое там может быть чувство? Челси сыграл прекрасно. По играм за месяц 1-1. Но долг мы за поражение 1-4 еще не отдали.
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