Энрике об 1:1 с «Лиллем»: «ПСЖ» играл хорошо 80 минут, но потом потерял контроль. Обидно»

Теги Лилль ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Футбол

Луис Энрике оценил ничью с «Лиллем» (1:1) в Лиге 1.

– Вы огорчены?

– Не знаю, можно ли говорить о разочаровании. Мы играли хорошо на протяжении 80 минут, но потом потеряли контроль, не справлялись с давлением «Лилля». Но это футбол, матч длится не 80 минут.

Мы знали, что игра будет крайне тяжелой. У «Лилля» хорошая команда, они хорошо обороняются. Для нас ничья больше, чем разочарование, обидно.

Думаю, мы не показали всего, что могли. Сыграть лучше обеим командам мешало поле. Информацию, данные по игрокам, полученные по итогам этого матча, мы используем на будущее. Не знаю, что будет дальше, но эта игра, как и встреча в Дортмунде [1:1], поможет нам в будущем.

А так – мы намерены бороться за все трофеи, – сказал главный тренер «ПСЖ».

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