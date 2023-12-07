«Ноттингем» отстранил от тренировок капитана Уоррелла и Маккенну. Защитники могут уйти зимой

Теги премьер-лига Англия происшествия Ноттингем Форест Скотт Маккенна Джо Уоррелл Футбол

Капитан «Ноттингем Форест» отстранен от работы с основой.

Такому же наказанию подвергнут Скотт Маккенна, его партнер по линии обороны.

По данным Daily Mail, им было сказано тренироваться отдельно от команды и приезжать на занятия в другое время. Официального объяснения пока не последовало, однако источники газеты сообщают, что причина никак не связана с дисциплинарными проступками или какими-либо конфликтами с тренерским штабом.

Оба футболиста могут покинуть клуб в следующем месяце.

Уорелл является воспитанником «Ноттингем Форест» и выступает за основную команду с 2016 года. Маккенна присоединился к ней в 2020-м.

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3 комментария
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Да увольняйте кого угодно, главное чтобы был результат
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Ноттингем как-то напоминает КПР. Они тоже после выхода в АПЛ массово купили игроков. Были и хорошие игроки в лице Таарабта ну и сбитые лётчики Замора, Парк Джи Сан, Бартон и другие но в течении 2-3 года вернулись обратно в пердив. Если и Ноттингем каждый год будет так обновлять свой состав то в скором времени и они вылетят из АПЛ
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Маккена в том сезоне привоз был как Мага
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