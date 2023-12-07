«Ноттингем» отстранил от тренировок капитана Уоррелла и Маккенну. Защитники могут уйти зимой
Капитан «Ноттингем Форест» отстранен от работы с основой.
Такому же наказанию подвергнут Скотт Маккенна, его партнер по линии обороны.
По данным Daily Mail, им было сказано тренироваться отдельно от команды и приезжать на занятия в другое время. Официального объяснения пока не последовало, однако источники газеты сообщают, что причина никак не связана с дисциплинарными проступками или какими-либо конфликтами с тренерским штабом.
Оба футболиста могут покинуть клуб в следующем месяце.
Уорелл является воспитанником «Ноттингем Форест» и выступает за основную команду с 2016 года. Маккенна присоединился к ней в 2020-м.
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