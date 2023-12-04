Фабиан Руис вывихнул плечо в игре с «Гавром». Если травма серьезна, «ПСЖ» может найти ему замену зимой

Хавбек «ПСЖ» Фабиан Руис вывихнул плечо в матче Лиги 1 с «Гавром» (2:0).

Испанца заменили на 8-й минуте, его унесли с поля на носилках.

В ближайшие дни пройдет дополнительное обследование для выявления степени серьезности травмы.

Если полузащитник выпадет из строя на долгий срок, « » может начать искать ему замену во время зимнего трансферного окна.

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