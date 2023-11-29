«Сокол» уволил Бояринцева. Команда идет 16-й в Первой лиге
Саратовский «Сокол» уволил Дениса Бояринцева с поста главного тренера.
Решение принял наблюдательный совет клуба.
После 20 туров «Сокол» занимает 16-е место в таблице Мелбет Первой лиги, набрав 20 очков.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
С другой стороны - денег нет, игроки мертвые, ни принять, ни отдать не могут. Чего они ждали в такой ситуации? Чуда?..
С таким бюджетом новый тренер едва ли поможет.
P.S. Бояре удачи в дальнейшей карьере.
Печально. Очень печально.