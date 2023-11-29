«Сокол» уволил Бояринцева. Команда идет 16-й в Первой лиге

Теги Денис Бояринцев Первая лига отставки Сокол Футбол

Саратовский «Сокол» уволил Дениса Бояринцева с поста главного тренера.

Решение принял наблюдательный совет клуба.

После 20 туров «Сокол» занимает 16-е место в таблице Мелбет Первой лиги, набрав 20 очков.

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9 комментариев
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vzi
С одной стороны решение логичное - нет результата, нет игры, команда стоит на вылет.
С другой стороны - денег нет, игроки мертвые, ни принять, ни отдать не могут. Чего они ждали в такой ситуации? Чуда?..

С таким бюджетом новый тренер едва ли поможет.

P.S. Бояре удачи в дальнейшей карьере.
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alexsem69
Давно пора. Команда мучается, а не играет.
+13
-3
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Араик Оганесян
Наблюдательный совет 20 туров наблюдал, наблюдал и решил наблюсти
+7
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Алексей Демеснов
Отставка кажется логичной, но проблема не в тренере. Проблема в том, что команда кроме как финансирования из скудного регионального бюджета, практически не привлекает серьёзных инвесторов. А далее уже по цепочке. У нынешнего Сокола очень "низкий потолок"
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Sports deti shlyuh
Кончился фарт в начале сезона
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karaDENIZZZ
Самое глупое решение, какое только можно было принять в этой ситуации. Обреченная изначально команда, умудрилась набрать 20 очков. Там где и 10 не должна была брать.

Печально. Очень печально.
+6
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Плевал я
Бояринцева уволили после пресс-конференции Калешина😂😂😂Совпадение?
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Scrumhalf
Ответ karaDENIZZZ
Самое глупое решение, какое только можно было принять в этой ситуации. Обреченная изначально команда, умудрилась набрать 20 очков. Там где и 10 не должна была брать. Печально. Очень печально.
а для невылета надо 40 набрать
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