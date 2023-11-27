Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «АГМК», «Аль-Наср» Роналду примет «Персеполис»

Теги результаты Лига чемпионов Азии Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Навбахор Персеполис АГМК Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Иттихад» сыграет в гостях с узбекским «АГМК» в 5-м туре Лиги чемпионов Азии.

Также в понедельник «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет иранский «Персеполис».

Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома встретится на выезде с узбекским «Навбахором».

Лига чемпионов Азии

Групповой этап

5-й тур

АГМК Узбекистан – Аль-Иттихад Джидда Саудовская Аравия
Дата проведения
27 ноября, 19.00, «Markaziy Stadion Olmaliq»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия – Персеполис Иран
Дата проведения
27 ноября, 21.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Навбахор Узбекистан – Аль-Хилаль Саудовская Аравия
Дата проведения
28 ноября, 19.00, «Markaziy Stadion, Namangan»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

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1 комментарий

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Азамат
Клубы СА субботу играли теперь понедельник придётся играть АЛЧ в гостях вот это календарь.Почему нельзя поставить вторнику или среду матчи.Странный слот АЛЧ .
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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