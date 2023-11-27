Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «АГМК», «Аль-Наср» Роналду примет «Персеполис»

«Аль-Иттихад» сыграет в гостях с узбекским «АГМК» в 5-м туре Лиги чемпионов Азии.

Также в понедельник « » Криштиану Роналду примет иранский « ».

Во вторник « » Малкома встретится на выезде с узбекским « ».

Лига чемпионов Азии

Групповой этап

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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