Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «АГМК», «Аль-Наср» Роналду примет «Персеполис»
«Аль-Иттихад» сыграет в гостях с узбекским «АГМК» в 5-м туре Лиги чемпионов Азии.
Также в понедельник «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет иранский «Персеполис».
Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома встретится на выезде с узбекским «Навбахором».
Лига чемпионов Азии
Групповой этап
5-й тур
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.00, «Markaziy Stadion Olmaliq»
- Дата проведения
- 27 ноября, 21.00, «King Saud University Stadium»
- Дата проведения
- 28 ноября, 19.00, «Markaziy Stadion, Namangan»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Лиги чемпионов Азии
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