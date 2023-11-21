Защитник гладбахской «Боруссии» Лайнер излечился от рака и вернулся к тренировкам. Терапия против лимфомы дала результат

Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Штефан Лайнер Здоровье Футбол

Защитник гладбахской «Боруссии» Штефан Лайнер поборол рак.

В июле немецкий клуб сообщил, что у защитника обнаружили лимфому на ранней стадии.

Спустя несколько месяцев лечения было объявлено, что 31-летний футболист возвращается к тренировкам в составе «Боруссии».

«Недавнее заключительное обследование показало, что терапия достигла желаемой цели и что рак лимфатического узла можно вылечить», – говорится в сообщении клуба.

«Я очень рад, что снова могу полностью сконцентрироваться на футболе и тренироваться с командой. Последние несколько месяцев были большим испытанием.

Я очень благодарен за то, что за это время получил такую поддержку от семьи, друзей, клуба и болельщиков. Все это придало мне сил. Я хотел бы особенно поблагодарить мою жену и доктора», – сказал Лайнер.

Во время терапии Лайнер занимался физподготовкой под наблюдением врачей и сумел поддержать форму.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikro9
Одна из самых важных побед в жизни человека…
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Дай Бог здоровья и полнейшего выздоровления!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий