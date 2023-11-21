Защитник гладбахской «Боруссии» Лайнер излечился от рака и вернулся к тренировкам. Терапия против лимфомы дала результат

Защитник гладбахской «Боруссии» Штефан Лайнер поборол рак.

В июле немецкий клуб сообщил, что у защитника обнаружили лимфому на ранней стадии.

Спустя несколько месяцев лечения было объявлено, что 31-летний футболист возвращается к тренировкам в составе « ».

«Недавнее заключительное обследование показало, что терапия достигла желаемой цели и что рак лимфатического узла можно вылечить», – говорится в сообщении клуба.

«Я очень рад, что снова могу полностью сконцентрироваться на футболе и тренироваться с командой. Последние несколько месяцев были большим испытанием.

Я очень благодарен за то, что за это время получил такую поддержку от семьи, друзей, клуба и болельщиков. Все это придало мне сил. Я хотел бы особенно поблагодарить мою жену и доктора», – сказал Лайнер.

Во время терапии занимался физподготовкой под наблюдением врачей и сумел поддержать форму.

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