Хавбек «Сити» Нунеш – 7-й травмированный игрок в клубе АПЛ, он не сыграет за Португалию в ноябре
Матеуш Нунеш покинул расположение сборной Португалии из-за травмы.
По информации A Bola, полузащитник «Манчестер Сити» почувствовал мышечный дискомфорт на тренировке сборной Португалии во вторник.
Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии, медицинское обследование показало, что Нунеш не сможет принять участие в ближайших матчах квалификации Евро-2024 – против Лихтенштейна (16 ноября) и Исландии (19 ноября).
Как отмечает City Xtra, Нунеш стал 7-м травмированным игроком в составе «Манчестер Сити». На данный момент в составе «горожан» также травмированы Натан Аке, Эдерсон, Матео Ковачич, Джон Стоунз, Серхио Гомес и Кевин Де Брюйне.
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