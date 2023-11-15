Хавбек «Сити» Нунеш – 7-й травмированный игрок в клубе АПЛ, он не сыграет за Португалию в ноябре

Теги Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Кевин де Брюйне Матео Ковачич Джон Стоунз Натан Аке Эдерсон Серхио Гомес Матеуш Нунеш Здоровье Футбол

Матеуш Нунеш покинул расположение сборной Португалии из-за травмы.

По информации A Bola, полузащитник «Манчестер Сити» почувствовал мышечный дискомфорт на тренировке сборной Португалии во вторник.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии, медицинское обследование показало, что Нунеш не сможет принять участие в ближайших матчах квалификации Евро-2024 – против Лихтенштейна (16 ноября) и Исландии (19 ноября).

Как отмечает City Xtra, Нунеш стал 7-м травмированным игроком в составе «Манчестер Сити». На данный момент в составе «горожан» также травмированы Натан Аке, Эдерсон, Матео Ковачич, Джон Стоунз, Серхио Гомес и Кевин Де Брюйне.

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11 комментариев

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Said Axmad
Вряд ли теперь если Сити опять победит можно будет говорить, что Ливерпулю или Арсеналу помешали травмы
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Roman
Ответ Said Axmad
Вряд ли теперь если Сити опять победит можно будет говорить, что Ливерпулю или Арсеналу помешали травмы
Найдут как бы оправдаться. скажут, что на Этихаде трава слишком низкая, или ветер дул, или время начала матча слишком ранее. У хейтеров Сити кучу отмазок, вместо того, чтобы признать, что клуб Пепа банально сильнее и лучше
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Эксперимент
Ответ Grime Font
стоит пожалеть их? просто для Челси, Ливерпуля и МЮ - это дефолтная история уже не первый месяц.
Не надо жалеть. У Сити никто не жалуется, хотя так же теряет игроков по ходу всего сезона.
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Waititi
Сити ни МЮ все равно всех накажет.
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Waititi
Ответ Yoshiyuki Lewis
Мешают судейские решения в пользу Сити
ты Сити с МЮ путаешь.
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sema mixajlov
Все заменяемы, плюс некоторые восстановятся думаю к окончанию паузы
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Ман Сити
Не вижу нытья от руководства. Помню в ливре был 1 травмированный, а физрук клоп каждый день ныл об этом.
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