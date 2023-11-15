Хавбек «Сити» Нунеш – 7-й травмированный игрок в клубе АПЛ, он не сыграет за Португалию в ноябре

Матеуш Нунеш покинул расположение сборной Португалии из-за травмы.

По информации A Bola, полузащитник «Манчестер Сити» почувствовал мышечный дискомфорт на тренировке сборной во вторник.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии, медицинское обследование показало, что не сможет принять участие в ближайших матчах квалификации Евро-2024 – против Лихтенштейна (16 ноября) и Исландии (19 ноября).

Как отмечает City Xtra, Нунеш стал 7-м травмированным игроком в составе « ». На данный момент в составе «горожан» также травмированы , , , , и .

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