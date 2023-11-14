Бразилия нанесла 77 ударов в матче с Новой Каледонией (9:0) на ЧМ для игроков до 17 лет. Это рекорд турнира

Cборная Бразилии U17 нанесла 77 ударов за матч.

В игре группового этапа чемпионата мира для игроков до 17 лет Бразилия разгромила Новую Каледонию (9:0).

По статистике ФИФА, бразильцы нанесли 77 ударов за матч (81 удар по статистике Opta). 23 удара пришлись в створ, 41 был произведен из штрафной.

Бразильцы поставили рекорд по ударам за матч для чемпионатов мира для игроков до 17 лет. Предыдущий рекорд – 41 удар сборной Камеруна в матче с Новой Зеландией в 2013 году.