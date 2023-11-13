Фабрегас назначен и.о. тренера «Комо». Клуб идет 6-м в Серии B

Теги Франсеск Фабрегас Д2 Италия Комо Морено Лонго Футбол

Франсеск Фабрегас временно возглавил «Комо».

Бывший футболист «Арсенала», «Барселоны», «Челси» и сборной Испании назначен исполняющим обязанности главного тренера итальянской команды. Клуб объявил об увольнении Морено Лонго. 

Фабрегас играл за «Комо» с 2022 по 2023 год, а в июле возглавил молодежную команду. 

«Комо» занимает 6-е место в Серии B, набрав 21 очко после 12 туров. Клуб ведет поиски кандидата на должность постоянного главного тренера. 

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6 комментариев

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ERNST
Сеск сможет. Фабрегасим!
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Фёдор Костяшкин
А почему предыдущего уволили?
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Жаргал Шадапов
Команда идет шестой и осталась без ГТ, странно
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