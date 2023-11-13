Фабрегас назначен и.о. тренера «Комо». Клуб идет 6-м в Серии B

Франсеск Фабрегас временно возглавил «Комо».

Бывший футболист «Арсенала», «Барселоны», «Челси» и сборной Испании назначен исполняющим обязанности главного тренера итальянской команды. Клуб объявил об увольнении Морено Лонго.

играл за « » с 2022 по 2023 год, а в июле возглавил молодежную команду.

«Комо» занимает 6-е место в , набрав 21 очко после 12 туров. Клуб ведет поиски кандидата на должность постоянного главного тренера.

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