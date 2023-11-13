Фабрегас назначен и.о. тренера «Комо». Клуб идет 6-м в Серии B
Франсеск Фабрегас временно возглавил «Комо».
Бывший футболист «Арсенала», «Барселоны», «Челси» и сборной Испании назначен исполняющим обязанности главного тренера итальянской команды. Клуб объявил об увольнении Морено Лонго.
Фабрегас играл за «Комо» с 2022 по 2023 год, а в июле возглавил молодежную команду.
«Комо» занимает 6-е место в Серии B, набрав 21 очко после 12 туров. Клуб ведет поиски кандидата на должность постоянного главного тренера.
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