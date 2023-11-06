Рыбчинский об истекающем контракте с «Локо»: «Переживаний нет. Я работаю, а дальше станет видно, будут ли переговоры»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Рыбчинский Футбол

Дмитрий Рыбчинский оценил вероятность продления контракта с «Локомотивом».

Соглашение 25-летнего хавбека с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

— Переживаний по поводу контракта нет. Я работаю, а дальше станет видно, будут ли переговоры.

— Пока «Локомотив» не начинал переговоры?

— Нет, пока ничего не было.

— Есть дикое желание остаться в «Локо»?

— Конечно, да. Я же воспитанник клуба.

— Интерес от других клубов уже есть?

— Давайте пока не буду раскрывать (улыбается), – сказал Рыбчинский.

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5 комментариев

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Бабло Муани
— Есть дикое желание остаться в «Локо»? — Конечно, где еще такие деньги я получать буду
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_fr0st_
Да кому он нужен ещё? Какой интерес клубов. За кучу матчей, запомнился только бездарным запарыванием моментов. Ещё хуже Камано
+3
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dreamstep
Скатертью дорога, куда-нибудь в команду второй половины РПЛ. В ответственные моменты не справляется, яркий пример как вчера в моменте когда надо было забивать.
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тот самый Кадрус
"Давайте пока не буду раскрывать (улыбается)" давай уже раскрой, кто мечтает взять к себе такое полено. И да, ули ты улыбаешься? Ты за вчерашнее должен извиниться перед болельщиками и сидеть тихо, а не интервью раздавать-бездарный
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Roman
Ответ _fr0st_
Да кому он нужен ещё? Какой интерес клубов. За кучу матчей, запомнился только бездарным запарыванием моментов. Ещё хуже Камано
Да их стыдно сравнивать. Камано был неплох, даже очень хорош при Николиче
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