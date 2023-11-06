Рыбчинский об истекающем контракте с «Локо»: «Переживаний нет. Я работаю, а дальше станет видно, будут ли переговоры»

Дмитрий Рыбчинский оценил вероятность продления контракта с «Локомотивом».

Соглашение 25-летнего хавбека с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

— Переживаний по поводу контракта нет. Я работаю, а дальше станет видно, будут ли переговоры.

— Пока « » не начинал переговоры?

— Нет, пока ничего не было.

— Есть дикое желание остаться в «Локо»?

— Конечно, да. Я же воспитанник клуба.

— Интерес от других клубов уже есть?

— Давайте пока не буду раскрывать (улыбается), – сказал .

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