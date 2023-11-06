Рыбчинский об истекающем контракте с «Локо»: «Переживаний нет. Я работаю, а дальше станет видно, будут ли переговоры»
Дмитрий Рыбчинский оценил вероятность продления контракта с «Локомотивом».
Соглашение 25-летнего хавбека с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
— Переживаний по поводу контракта нет. Я работаю, а дальше станет видно, будут ли переговоры.
— Пока «Локомотив» не начинал переговоры?
— Нет, пока ничего не было.
— Есть дикое желание остаться в «Локо»?
— Конечно, да. Я же воспитанник клуба.
— Интерес от других клубов уже есть?
— Давайте пока не буду раскрывать (улыбается), – сказал Рыбчинский.
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