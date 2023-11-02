«Майнц» расторг контракт с тренером Свенссоном. У команды 3 очка за 9 туров Бундеслиги

«Майнц» расстался с главным тренером Бо Свенссоном.

Клуб объявил о том, что стороны приняли решение расторгнуть контракт по итогам сегодняшней встречи.

Возглавляющий «Майнц» U23 назначен новым главным тренером основной команды.

занимал эту должность с января 2021 года. При нем команда заняла 12-е, 8-е и 9-е места в последних трех сезонах.

В текущем чемпионате Германии « » не победил ни разу за 9 туров и набрал лишь 3 очка. Он идет последним.

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