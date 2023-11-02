«Майнц» расторг контракт с тренером Свенссоном. У команды 3 очка за 9 туров Бундеслиги

Теги Майнц Бо Свенссон бундеслига Германия отставки Ян Зиверт Футбол

«Майнц» расстался с главным тренером Бо Свенссоном.

Клуб объявил о том, что стороны приняли решение расторгнуть контракт по итогам сегодняшней встречи.

Возглавляющий «Майнц» U23 Ян Зиверт назначен новым главным тренером основной команды.

Свенссон занимал эту должность с января 2021 года. При нем команда заняла 12-е, 8-е и 9-е места в последних трех сезонах.

В текущем чемпионате Германии «Майнц» не победил ни разу за 9 туров и набрал лишь 3 очка. Он идет последним.

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7 комментариев

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existing_god
зато как играть матч жизни в 34 туре в прошлом сезоне, так сразу желание появляется
+3
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Твой любимый хейтер
Жаль, хороший тренер
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Антибаскет Поповича
Хороший тренер, потеряться не должен. Может, его в сборную, если Юлманд провалится на Евро? Хотя самому Бо это, скорее всего, пока не интересно, будут от клубов предложения.
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язь
В субботу ещё от Лейпцига получать...
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Vladimir Frolov
Zivert - Fly 🪰🤣🤣
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Ezra-Matthew Miller
Ответ existing_god
зато как играть матч жизни в 34 туре в прошлом сезоне, так сразу желание появляется
Зато критиковать бедный в финансовом плане клуб, лишившийся трех игроков основы (Хак, Штах и Ингварстен) и приближенного к ней (Аарон) и потерявший главного защитника дерьмовой обороны из-за травмы (Ольсен) – всегда пожалуйста
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existing_god
Ответ Ezra-Matthew Miller
Зато критиковать бедный в финансовом плане клуб, лишившийся трех игроков основы (Хак, Штах и Ингварстен) и приближенного к ней (Аарон) и потерявший главного защитника дерьмовой обороны из-за травмы (Ольсен) – всегда пожалуйста
могу умею практикую, братишка. увы таков немецкий футбол
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