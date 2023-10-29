Эквадорский ЛДУ выиграл Южноамериканский кубок, обыграв «Форталезу» в финале

Эквадорский ЛДУ стал обладателем Южноамериканского кубка.

В финале второго по значимости клубного турнира после Кубка Либертадорес клуб из обыграл бразильскую «Форталезу» (1:1, 4:3 по пенальти).

ЛДУ выиграл турнир во второй раз в истории, впервые став обладателем трофея в 2009 году. Ни одна команда не выигрывала турнир чаще.

На правах победителя Южноамериканского кубка ЛДУ квалифицировался в следующий розыгрыш Кубка Либертадорес, а также сыграет в Кубке вызова – матче между победителями Лиги Европы и Кубка Судамерикана.

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