Эквадорский ЛДУ выиграл Южноамериканский кубок, обыграв «Форталезу» в финале
Эквадорский ЛДУ стал обладателем Южноамериканского кубка.
В финале второго по значимости клубного турнира Южной Америки после Кубка Либертадорес клуб из Кито обыграл бразильскую «Форталезу» (1:1, 4:3 по пенальти).
ЛДУ выиграл турнир во второй раз в истории, впервые став обладателем трофея в 2009 году. Ни одна команда не выигрывала турнир чаще.
На правах победителя Южноамериканского кубка ЛДУ квалифицировался в следующий розыгрыш Кубка Либертадорес, а также сыграет в Кубке вызова – матче между победителями Лиги Европы и Кубка Судамерикана.
- Дата проведения
- 28 октября, 23.00, «Estadio Domingo Burgue?o Miguel»
- Голы:
- 1:0 – 48 Лусеро, 1:1 – 56 Альсугарай.
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Форталеза –
Жоао Рикардо, Тинга, Тити, Бритес, Бруно Пашеко, Жозе Велисон (Педро Аугусто, 84), Почеттино (Гальярдо, 83), Кайо Алешандре (Саша, 105), Лусеро (Ромеро, 100), Мариньо (Мачука, 74), Гильерме (Яго Пикачу, 65).
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ЛДУ Кито –
Домингес, Кинтеро, Аде, Родригес, Киньонес (Ramírez León, 97), Мартинес, Ибарра (Альсугарай, 40), Пиови, Хулио, Гонсалес (Альварадо, 64), Герреро.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
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Жаль, Форталеза не выиграла. Команда проделала большой путь от Серии С до финала ЮА кубка за 6-7 лет. Войвода (тренер) отличный специалист. Удачи им в дальнейшем.
Сама игра была так себе. Возня, моментов мало, дотянули до пенальти…