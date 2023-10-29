Эквадорский ЛДУ выиграл Южноамериканский кубок, обыграв «Форталезу» в финале

Теги высшая лига Бразилия результаты ЛДУ Кито Кубок Судамерикана Форталеза высшая лига Эквадор Кубок вызова УЕФА-КОНМЕБОЛ Футбол

Эквадорский ЛДУ стал обладателем Южноамериканского кубка.

В финале второго по значимости клубного турнира Южной Америки после Кубка Либертадорес клуб из Кито обыграл бразильскую «Форталезу» (1:1, 4:3 по пенальти).

ЛДУ выиграл турнир во второй раз в истории, впервые став обладателем трофея в 2009 году. Ни одна команда не выигрывала турнир чаще.

На правах победителя Южноамериканского кубка ЛДУ квалифицировался в следующий розыгрыш Кубка Либертадорес, а также сыграет в Кубке вызова – матче между победителями Лиги Европы и Кубка Судамерикана.

Форталеза Бразилия – ЛДУ Кито Эквадор 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4
Дата проведения
28 октября, 23.00, «Estadio Domingo Burgue?o Miguel»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 48 Лусеро, 1:1 – 56 Альсугарай.
ФорталезаЖоао Рикардо, Тинга, Тити, Бритес, Бруно Пашеко, Жозе Велисон (Педро Аугусто, 84), Почеттино (Гальярдо, 83), Кайо Алешандре (Саша, 105), Лусеро (Ромеро, 100), Мариньо (Мачука, 74), Гильерме (Яго Пикачу, 65).
ЛДУ КитоДомингес, Кинтеро, Аде, Родригес, Киньонес (Ramírez León, 97), Мартинес, Ибарра (Альсугарай, 40), Пиови, Хулио, Гонсалес (Альварадо, 64), Герреро.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
Предупреждения:
Кайо Алешандре (18), Герреро (36), Гильерме (41), Мариньо (52), Бритес (81), Пиови (99).

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7 комментариев

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marco -81
Серия пенальти была огненной - начал ветеранище Герреро и не переиграл кипера, тот потом ещё 2 отбил! У бразильцев вратарь тоже хорош был. ЛДУ - молодцы!
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+2
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За Валенсию с 1999
Ответ Евгений Квасников
этот кубок получается дважды никто не брал!!! правильно я понял???? это же аналог лиги Европы
никто не брал дважды до ЛДУ
+1
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+1
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Евгений Квасников
Ответ За Валенсию с 1999
никто не брал дважды до ЛДУ
спасибо.
+1
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Егор Ковалёв
Вау даже не бразилы выиграли
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Евгений Квасников
этот кубок получается дважды никто не брал!!! правильно я понял???? это же аналог лиги Европы
0
0
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vzi
ЛДУ с победой.
Жаль, Форталеза не выиграла. Команда проделала большой путь от Серии С до финала ЮА кубка за 6-7 лет. Войвода (тренер) отличный специалист. Удачи им в дальнейшем.

Сама игра была так себе. Возня, моментов мало, дотянули до пенальти…
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Антон Князев
Ответ За Валенсию с 1999
никто не брал дважды до ЛДУ
5 клубов брали по 2 раза в том числе теперь и ЛДУ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Copa_Sudamericana_finals
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