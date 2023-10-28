Футболисты «Амкара» сыграют в форме, посвященной дислексии

Теги Амкар Футбол

Футбольный клуб «Амкар Пермь» представил новый комплект формы, который посвящен дислексии. Форму разработал дизайнер с дислексией, проект поддержала Ассоциация родителей детей с дислексией. Презентация формы проходит в рамках V Всероссийской недели осведомленности о дислексии. «Амкар Пермь» сыграет в новой форме 28 октября в домашнем матче против белгородского «Салюта».

Дислексия – это частичное специфическое нарушение процессов чтения, письма и счета. Это не заболевание, а нейробиологическая особенность: мозг неправильно воспринимает и расшифровывает зрительную информацию – буквы или цифры. Иными словами, из-за дислексии детям сложно научиться читать и писать, а взрослым – делать это быстро и без ошибок. У дислексиков может быть развитая речь, нет проблем со зрением и слухом, они хорошо «схватывают» устную и визуальную информацию – но чтение дается им с трудом. Часто у людей с дислексией буквы «прыгают» во время чтения и меняют места в словах.

По статистике, около 15–20% людей на планете имеют симптомы дислексии. Дислексия и другие похожие нарушения не связаны с уровнем интеллекта и воспитанием – однако из-за того, что о дислексии знают немногие, ее часто принимают за неспособность к обучению.

Каждый комплект формы «Амкар Пермь» разыграет на специальном аукционе. Средства отправятся на поддержку исследований дислексии.

 

Опубликовал Sports.ru

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    2 комментария

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    Семён Жуйло
    Наверное, посвященной не дислексии, методам и способам ее вылечить.
    +3
    0
    +3
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