«Ордабасы» выиграл чемпионат Казахстана впервые в истории

«Ордабасы» стал чемпионом Казахстана в первый раз в истории.

Сегодня команда Александра Седнева обыграла «Шахтер» из (3:1) в рамках 25-го тура и обеспечила себе золото. На ее счету 58 очков, у идущей второй «Астаны» 52 балла за тур до конца.

« » выиграл титул впервые. Ранее клубу удавалось лишь дважды занять третье место (2017, 2019).

Фото: instagram.com/fc__ordabasy

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