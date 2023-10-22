«Ордабасы» выиграл чемпионат Казахстана впервые в истории

Теги высшая лига Казахстан Ордабасы Шахтер Караганда Александр Седнев Футбол

«Ордабасы» стал чемпионом Казахстана в первый раз в истории.

Сегодня команда Александра Седнева обыграла «Шахтер» из Караганды (3:1) в рамках 25-го тура и обеспечила себе золото. На ее счету 58 очков, у идущей второй «Астаны» 52 балла за тур до конца.

«Ордабасы» выиграл титул впервые. Ранее клубу удавалось лишь дважды занять третье место (2017, 2019). 

Фото: instagram.com/fc__ordabasy

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dastanation
Ответ Человек1991
Поздравляем Ордабасы )) P.S как переводится Ордабасы ?)
предводитель, типа лидирующий, но точнее предводитель
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Поздравляем Ордабасы )) P.S как переводится Ордабасы ?)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bolat_kz
Ответ Человек1991
Поздравляем Ордабасы )) P.S как переводится Ордабасы ?)
это название горы в 30 км от г.Шымкент... историческое место для казахов https://kazpravda.kz/n/ordabasy-gora-soglasiya-tq/
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arnoldinho
Ответ arman_ezid
Хоть бы написали, что они из Шымкента.
И включили в игру на знание футбольной орфографии)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Быков
типа вождь,глава
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arman_ezid
Хоть бы написали, что они из Шымкента.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю осень
ордабасы впервые выиграли чемпионат Казахстана.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий