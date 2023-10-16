Греция – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в в 21:45
Нидерланды сыграют с Грецией в гостях в квалификации Евро-2024.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Греки, набрав 12 очков, занимают второе место в группе B за два тура до конца отборочного турнира. Команда Роналда Кумана идет сдедом, имея 9 баллов. В первом матче Нидерланды победили со счетом 3:0.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч! Премьер».
- Дата проведения
- 16 октября, 21.45, «OPAP Arena»
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