«Рубин» в честь Дня отца провел товарищеский матч с болельщиками – папами и детьми

«Рубин» в честь Дня отца провел товарищеский матч с участием болельщиков.

Акция состоялась 15 октября на клубной базе «Рубина». В ней поучаствовали около 40 болельщиков – отцов с детьми, заранее подавших заявки.

В мероприятии также приняли участие Александр Зотов, Олег Иванов и тренер «Рубина» по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес со своими детьми.

Участники провели товарищеский матч, разделившись на команды «рубиновых» и «зеленых». Команда «рубиновых», капитаном которой был Александр Зотов, одержала победу.

Также в ходе праздника был организован конкурс на лучший плакат, победители которого получили подарки от «Рубина» и билеты на ближайший домашний матч команды против ЦСКА в Мир РПЛ.

Фото: t.me/fcrk1958/15961

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