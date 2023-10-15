Женский «Спартак» о том, как хотят переманивать футболисток «Зенита», ЦСКА и «Локо»: «Бренд самого популярного клуба России. Они понимают, что могут стать частью большой истории»

В «Спартаке» объяснили, как планируют переманивать футболисток из других клубов.

Главный тренер ЖФК «Спартак» Вадим Козлов рассказал, как красно-белые планируют переманивать футболисток, в частности, из «Зенита», ЦСКА и «Локомотива».

«Ждать ли громких трансферов в межсезонье? Они будут. Отовсюду. Из лучшей части Суперлиги. Топ-3.

Чем «Спартак» привлечет футболисток «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»? Первое – личность руководителя. Елена Терехова сама до недавнего времени играла в футбол на высочайшем уровне, она авторитет для игроков.

Второе – бренд самого популярного футбольного клуба в нашей стране. Футболистки понимают, что могут стать частью большой истории.

Третье – это среда, в которую попадут футболистки, она характеризуется профессионализмом, честностью, открытостью и искренностью. Мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы это наше кредо поддерживалось», – сказал Козлов.

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