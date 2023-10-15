Женский «Спартак» о том, как хотят переманивать футболисток «Зенита», ЦСКА и «Локо»: «Бренд самого популярного клуба России. Они понимают, что могут стать частью большой истории»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит женский футбол ЦСКА жен Зенит жен Локомотив жен Футбол

В «Спартаке» объяснили, как планируют переманивать футболисток из других клубов.

Главный тренер ЖФК «Спартак» Вадим Козлов рассказал, как красно-белые планируют переманивать футболисток, в частности, из «Зенита», ЦСКА и «Локомотива».

«Ждать ли громких трансферов в межсезонье? Они будут. Отовсюду. Из лучшей части Суперлиги. Топ-3.

Чем «Спартак» привлечет футболисток «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»? Первое – личность руководителя. Елена Терехова сама до недавнего времени играла в футбол на высочайшем уровне, она авторитет для игроков.

Второе – бренд самого популярного футбольного клуба в нашей стране. Футболистки понимают, что могут стать частью большой истории.

Третье – это среда, в которую попадут футболистки, она характеризуется профессионализмом, честностью, открытостью и искренностью. Мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы это наше кредо поддерживалось», – сказал Козлов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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17 комментариев

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Николай Кузнецов
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Разве в ЦСКА, локомотиве и даже зените всего этого нет?
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Антимосковский
клуб еще не успели создать, а вокруг него уже душок протухшего борща)
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Denverec
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Фантом
Мда, похоже, что это не лечится. Ладно, когда о величии рассуждают представители мужского "Спартака" - там это величие когда-то все же было. Давно, правда, но было. А тут...
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Вячеслав Припузов
Думаю не стоит начинать на вызывании негатива, с чистого листа и с чистой совестью будет лучше
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fil_spb
Эк его вштырило. Смешной дядя.
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Газонокосильщик Хави
Свинов прям чувствует как стал частью не то, что большой, а великой истории
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And-Rover
Для чего у них переманивать то? Вам делать нечего что ли.
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Вячеслав Припузов
И вообще нужно гнать Козлова за такое начало из Спартака
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Плакса Джон ушел налево
Кто из футболисток лучше готовит борщ, ту и в Спартак
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MstAndreev
Вот совсем дядя не с того начинает. Совсем не с того
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